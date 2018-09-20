Коля Серга и Алина Астровская ради детей займутся необычным делом



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Коля Серга и Алина Астровская

Ведущие популярного проекта «Орел и решка» решили помочь украинским детям

Ведущие «Орла и решки» представили на благотворительном аукционе «Интер-детям» необычные лоты.

«Я со своими коллегами Колей Сергой и Женей Синельниковым присоединилась к благотворительному аукциону «Интер-детям». Если вы хотите получить от нас видео-приветствие, поздравление с днем рождения на видео, заходите на сайт deti.inter.ua и покупайте наш лот. И тогда мы запишем для вас видео в своем Instagram Stories или просто перешлем вам персональное видеообращение. Давайте помогать детям! Это правда очень легко», – сказала Алина Астровская в обращении к своим поклонникам.

Кроме персональных видеообращений, на аукционе представлены еще четыре лота.

Например, Настя Ивлеева передала открытку со своим автографом и баллончик с 8 литрами чистейшего воздуха со Скалистых гор Канады. По словам Насти, такие баллоны спасали Настю от сильнейшего смога и неприятного запаха на съемках в некоторых азиатских странах.

А Антон Птушкин отдал на аукцион шапку фаната своей любимой команды – «Реал Мадрид». Эту шапку Антон приобрел в Мадриде перед футбольным матчем.

Также в качестве лота выставлена эксклюзивная чашка с логотипом «Кругосветка» – таких всего было выпущено всего 100 штук.

По словам ведущих шоу «Орел и решка», все собранные средства будут направлены на ремонт и оснащение палаты трансплантации костного мозга в детском отделении Национального института рака.

Также стоит отметить, что благотворительный аукцион «Интер-детям» проходит не первый год. За пять лет в аукционе приняли участие не только украинские знаменитости, но и мировые звезды.