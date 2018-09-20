Принц Уильям признался об одержимости сына Джорджа



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Все мы таким увлекались в его возрасте

Принц Уильям посетил хоспис Acorns, открытый его матерью принцессой Дианой 30 лет назад в Бирмингеме.

Герцог Кембриджский познакомился с сотрудниками паллиативного центра и его подопечными. Войдя в одну из комнат, он увидел, как дети рисуют динозавров, и признался, что его старшего сына тоже очень интересуют древние пресмыкающиеся.

"Джордж одержим динозаврами. Мы узнали о них все»,— признался принц.

Также принц Уильям побывал в Бирмингемском университете, где ему подарили раскраски с динозаврами для его детей.

«Сегодня вечером я буду самым популярным отцом в стране»,— сказал герцог.

Напомним, пятилетний принц Джордж уже вернулся с летних каникул и, вероятнее всего, пошел в школу Thomas’s School.

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Джерело: marieclaire