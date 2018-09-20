Netflix готовит новый хоррор-сериал «призраки дома на холме» (трейлер)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Маленькие девочки, одержимые призраками – что может быть более пугающим?

На Netflix вышел первый трейлер сериала «Призраки дома на холме», снятого по одноименному культовому хоррор-роману писательницы Ширли Джексон, который вышел в 1959 году. Режиссер сериала – специализирующийся на ужасах Марк Флэнеган, снявший фильмы «Окулус» и «Тишина».

В центре сюжета – семья, которая заселилась в самый известный в Америке дом с привидениями. Дети подверглись влиянию потусторонних сил, и они продолжают преследовать их и во взрослой жизни. «Этот трейлер настолько страшный, что нам пришлось выпустить его днем», – говорится в твите официального аккаунта Netflix. «Призраки дома на холме» выйдут на Netflix уже 12 октября.

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Джерело: GQ