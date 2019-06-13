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    Жизнь

    Королевская семья тайно помирит Меган Маркл с отцом

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    <div class="sel_item">Меган Маркл и принц Гарри</div> - Королевская семья тайно помирит Меган Маркл с отцом
    Меган Маркл и принц Гарри

    Подготовка к переговорам и выбор переговорщика в Кенсингтонском дворце уже идет

    Уже в ближайшие выходные, 16 июня, в Великобритании отметят День отца. Впервые в жизни этот праздник на правах папы отметит принц гари вместе со своей женой и сыном. Праздничный день будут отмечать и другие три поколения королевских отцов. Но вот кто точно не дождется поздравлений, так это отец герцогини Сассекской, Томас Маркл.

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    Королевская семья тайно помирит Меган Маркл с отцом
    Королевская семья тайно помирит Меган Маркл с отцом
    Королевская семья тайно помирит Меган Маркл с отцом
    Королевская семья тайно помирит Меган Маркл с отцом
    Королевская семья тайно помирит Меган Маркл с отцом
    Королевская семья тайно помирит Меган Маркл с отцом
    Королевская семья тайно помирит Меган Маркл с отцом
    Королевская семья тайно помирит Меган Маркл с отцом
    Королевская семья тайно помирит Меган Маркл с отцом
    Королевская семья тайно помирит Меган Маркл с отцом
    Королевская семья тайно помирит Меган Маркл с отцом
    Королевская семья тайно помирит Меган Маркл с отцом
    Королевская семья тайно помирит Меган Маркл с отцом

    Меган Маркл поссорилась с ним, когда она стала членом королевской семьи. Отец требовал внимания, а после игнорирования своих замечаний и требований пошел на настоящий шантаж. А после того, как он придал огласке письмо дочери, все контакты прекратились. Положение не исправило и рождение внука Арчи.

    Так что теперь за дело возьмется Кенсингтонский дворец. Как рассказали инсайдеры, в настоящее время во дворце рассматривают возможность отправки представителя для встречи с отставным телевизионным директором по свету, прежде чем Меган увидит его лично, пишет Еxpress.co.

     «Стало очевидно, что ситуация не разрешится сама по себе, Дворец рассматривает экстраординарный шаг, принимая активное участие в этой продолжающейся печальной драме», – говорит источник.

     

    Меган Маркл праздник семья
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