Королевская семья тайно помирит Меган Маркл с отцом



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Меган Маркл и принц Гарри

Подготовка к переговорам и выбор переговорщика в Кенсингтонском дворце уже идет

Уже в ближайшие выходные, 16 июня, в Великобритании отметят День отца. Впервые в жизни этот праздник на правах папы отметит принц гари вместе со своей женой и сыном. Праздничный день будут отмечать и другие три поколения королевских отцов. Но вот кто точно не дождется поздравлений, так это отец герцогини Сассекской, Томас Маркл.

Меган Маркл поссорилась с ним, когда она стала членом королевской семьи. Отец требовал внимания, а после игнорирования своих замечаний и требований пошел на настоящий шантаж. А после того, как он придал огласке письмо дочери, все контакты прекратились. Положение не исправило и рождение внука Арчи.

Так что теперь за дело возьмется Кенсингтонский дворец. Как рассказали инсайдеры, в настоящее время во дворце рассматривают возможность отправки представителя для встречи с отставным телевизионным директором по свету, прежде чем Меган увидит его лично, пишет Еxpress.co.

«Стало очевидно, что ситуация не разрешится сама по себе, Дворец рассматривает экстраординарный шаг, принимая активное участие в этой продолжающейся печальной драме», – говорит источник.