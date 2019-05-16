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    Жизнь

    Королевский биограф рассказал, почему принцесса Диана разлюбила принца Чарльза

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    Королевский биограф рассказал, почему принцесса Диана разлюбила принца Чарльза

    Биограф королевской семьи раскрыла детали несчастливого брака Леди Ди.

    Брак принца Чарльза и принцессы Дианы распался в 1996 году, а спустя год бывшая супруга наследника короны, подарившая ему двоих сыновей, погибла в автоаварии.

    Ранее считалось, что брак пары разрушила только любовь принца к другой женщине, однако биограф Пенни Юнор считает иначе. Когда пара отправилась в путешествие на яхте «Британия», молодая жена принца ожидала, что он уделит ей все свое свободное время, однако у Чарльза были другие приоритеты: он предпочитал рисовать и читать.

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    Королевский биограф рассказал, почему принцесса Диана разлюбила принца Чарльза
    Королевский биограф рассказал, почему принцесса Диана разлюбила принца Чарльза
    Королевский биограф рассказал, почему принцесса Диана разлюбила принца Чарльза
    Королевский биограф рассказал, почему принцесса Диана разлюбила принца Чарльза
    Королевский биограф рассказал, почему принцесса Диана разлюбила принца Чарльза
    Королевский биограф рассказал, почему принцесса Диана разлюбила принца Чарльза
    Королевский биограф рассказал, почему принцесса Диана разлюбила принца Чарльза
    Королевский биограф рассказал, почему принцесса Диана разлюбила принца Чарльза
    Королевский биограф рассказал, почему принцесса Диана разлюбила принца Чарльза
    Королевский биограф рассказал, почему принцесса Диана разлюбила принца Чарльза
    Королевский биограф рассказал, почему принцесса Диана разлюбила принца Чарльза
    Королевский биограф рассказал, почему принцесса Диана разлюбила принца Чарльза
    Королевский биограф рассказал, почему принцесса Диана разлюбила принца Чарльза
    Королевский биограф рассказал, почему принцесса Диана разлюбила принца Чарльза
    Королевский биограф рассказал, почему принцесса Диана разлюбила принца Чарльза
    Королевский биограф рассказал, почему принцесса Диана разлюбила принца Чарльза
    Королевский биограф рассказал, почему принцесса Диана разлюбила принца Чарльза
    Королевский биограф рассказал, почему принцесса Диана разлюбила принца Чарльза
    Королевский биограф рассказал, почему принцесса Диана разлюбила принца Чарльза
    Королевский биограф рассказал, почему принцесса Диана разлюбила принца Чарльза
    Королевский биограф рассказал, почему принцесса Диана разлюбила принца Чарльза
    Королевский биограф рассказал, почему принцесса Диана разлюбила принца Чарльза
    Королевский биограф рассказал, почему принцесса Диана разлюбила принца Чарльза
    Королевский биограф рассказал, почему принцесса Диана разлюбила принца Чарльза

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    Возможно, он хотел бы обсудить с 19-летней избранницей свои любимые произведения, но в то время она не испытывала склонности к книгам.

    «Диана не была читательницей. Она ужасно обиделась на то, что он предпочитает книги, а не сидеть и разговаривать с ней», – цитирует биографа Express.

    За мольбертом принц тоже просиживал часами. Однажды, когда он ненадолго отлучился, Диана в ярости от невнимания к ее персоне уничтожила все его творения. Это была настоящая катастрофа.

    «Он и понятия не имел, что случилось. Чарльз был озадачен и подавлен. Он не знал, что пошло не так, и как он мог бы справиться с этой проблемой», – говорит Пенни Юнор.

    В итоге супруги окончательно отдалились друг от друга. Принц продолжил заниматься своими хобби, а Леди Ди после медового месяца старалась выглядеть на публике счастливой, заверяя журналистов, что все «просто прекрасно».Но, увы, это была только маска.

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