Королевский биограф рассказал, почему принцесса Диана разлюбила принца Чарльза



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Биограф королевской семьи раскрыла детали несчастливого брака Леди Ди.

Брак принца Чарльза и принцессы Дианы распался в 1996 году, а спустя год бывшая супруга наследника короны, подарившая ему двоих сыновей, погибла в автоаварии.

Ранее считалось, что брак пары разрушила только любовь принца к другой женщине, однако биограф Пенни Юнор считает иначе. Когда пара отправилась в путешествие на яхте «Британия», молодая жена принца ожидала, что он уделит ей все свое свободное время, однако у Чарльза были другие приоритеты: он предпочитал рисовать и читать.

Возможно, он хотел бы обсудить с 19-летней избранницей свои любимые произведения, но в то время она не испытывала склонности к книгам.

«Диана не была читательницей. Она ужасно обиделась на то, что он предпочитает книги, а не сидеть и разговаривать с ней», – цитирует биографа Express.

За мольбертом принц тоже просиживал часами. Однажды, когда он ненадолго отлучился, Диана в ярости от невнимания к ее персоне уничтожила все его творения. Это была настоящая катастрофа.

«Он и понятия не имел, что случилось. Чарльз был озадачен и подавлен. Он не знал, что пошло не так, и как он мог бы справиться с этой проблемой», – говорит Пенни Юнор.

В итоге супруги окончательно отдалились друг от друга. Принц продолжил заниматься своими хобби, а Леди Ди после медового месяца старалась выглядеть на публике счастливой, заверяя журналистов, что все «просто прекрасно».Но, увы, это была только маска.