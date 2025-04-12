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Росія може розмістити ядерну зброю в космосі: генсек НАТО зробив заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Росія може розмістити ядерну зброю в космосі: генсек НАТО зробив заяву
Рютте зазначив, що країни НАТО вже вживають заходів у відповідь на нові космічні загрози
фото з відкритих джерел

Розміщення ядерної зброї у космосі було б порушенням Договору про космос 1967 року

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про тривожні дані щодо планів Росії розмістити ядерну зброю в космосі. Як інформує «Главком», про це очільник Альянсу розповів у інтерв’ю Welt am Sonntag.

Рютте зазначив, що це є «тривожним» кроком Росії. Відомо, що в майбутньому Росія може застосувати ядерну зброю проти супутників.

 «Ми знаємо про повідомлення про те, що Росія вивчає можливість розміщення ядерної зброї в космосі», – зазначив Рютте.

Водночас за словами очільника НАТО, наразі можливості Москви в космосі застарілі і не перебувають на рівні західних країн.

«Тому розробка ядерної зброї в космосі – це спосіб для Росії покращити свої можливості. Це викликає велике занепокоєння», – додав генсек.

Рютте заявив, що розміщення ядерної зброї у космосі було б порушенням Договору про космос 1967 року. Цю угоду ініціювали США та СРСР, аби забезпечити мирне використання космічного простору та забороняє розміщення зброї масового знищення в космосі. Договір мав на меті стримати гонку озброєнь між наддержавами.

Рютте зазначив, що країни НАТО вже вживають заходів у відповідь на нові космічні загрози. Серед них – обмін розвідувальною інформацією, створення спеціалізованих космічних підрозділів та розробка більш захищених супутників нового покоління.

«Останніми роками космос стає дедалі більш переповненим, небезпечним і непередбачуваним. Ми знаємо, що конкуренція в космосі жорстока і стає дедалі запеклішою. І не лише в комерційному плані. Це впливає на всю нашу безпеку», – підкреслив очільник НАТО.

Він також зазначив, що НАТО посилить супутникове спостереження за Арктикою.

«Ми бачимо, як Китай і Росія все частіше використовують нові морські шляхи і мілітаризують частини Арктики. Супутники можуть допомогти нам відстежувати пересування на суші і на морі, а також забезпечити нашим військам надійний і безпечний зв’язок», – заявив Рютте.

Нагадаємо, американська розвідка повідомляє, що Росія, ймовірно, працює над створенням нового супутника, здатного нести ядерну зброю.

Раніше повідомлялося, що Росія у 2022 році готувалася застосувати проти України ядерну зброю. 

 

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Теги: розвідка росія космос розробка Марк Рютте

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