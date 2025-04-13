Росія відправила у космос українського пілота-зрадника

У Зубрицького в Україні лишилася родина, зараз у селі Володимирське, звідки він родом, живе його батько

Олексія Зубрицького в Україні заочно засуджено до 15 років позбавлення волі

На МКС (Міжнародну космічну станцію) прибув екіпаж корабля «Союз МС-27» з російськими космонавтами. Серед них був громадянин України Олексій Зубрицький, який засуджений за державну зраду. Він – бортінженер у складі екіпажу МКС 72/73. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Олексій Зубрицький народився у Запоріжжі та закінчив Харківський університет Повітряних Сил. До 2014 року він служив пілотом штурмовика у ЗСУ, базувався у Севастополі, в авіаційній частині 204.

Після анексії Криму російськими військами, Зубрицький зник. Згодом стало відомо, що він доєднався до російських військ і переїхав спочатку в Ростовську, а потім в Краснодарську області. Ще за якийсь час він пройшов підготовку як космонавт.

8 квітня Олексій Зубрицький вилетів на ракеті «Союз» до МКС разом із командиром екіпажу росіянином Сергієм Рижиковим і астронавтом NASA Джонні Кімом. Ракета була запущена з космодрому Байконур у Казахстані. За три години вона двічі облетіли Землю і доєдналася до МКС.

Російська команда увійшла до складу екіпажу Експедиції 72, у якій також працюватимуть астронавти NASA Ніколь Айерс, Енн Макклейн, Дон Петтіт, японський астронавт Такуя Оніші та ще троє росіян – Кирило Пєсков, Іван Вагнера та Олексій Овчинін.

Місія екіпажу триватиме 245 діб. За цей час планується щонайменше два виходи у відкритий космос та понад 40 наукових експериментів.

Під час перебування на МКС Зубрицький допомагатиме спостерігати за прибуттям і відправленням візитних вантажів, обслуговуватиме космічну станцію тощо.

Він також працює «спеціальним кореспондентом» російського пропагандистського видання ТАСС, ставши шостим російським космонавтом, який виконуватиме подібну місію.

В Україні 32-річного Олексія Зубрицького визнано дезертиром. У березні 2024 року Вінницький міський суд засудив його до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду.

Відомо, що у Зубрицького в Україні лишилася родина і зараз у селі Володимирське, звідки він родом, живе його батько.

Українець також брав участь у військових операціях в Сирії на стороні Росії.

Як відомо, 12 квітня під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний пілот Павло Іванов.

Також президент присвоїв загиблому пілоту F-16 звання Героя України.

До слова, розслідування авіакатастрофи винищувача F-16 в Україні, яка сталася 26 серпня 2024 року та забрала життя пілота Олексія «Moonfish» Меся, триває.