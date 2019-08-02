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    Жизнь

    Красный перец и репейное масло: известная украинская певица поделилась своими бьюти-секретами

    • Розсилка
    Наталка Карпа - Красный перец и репейное масло: известная украинская певица поделилась своими бьюти-секретами
    Наталка Карпа
    m2.tv

    Певица Наталка Карпа рассказала об уходе за волосами

    Когда-то Наталка Карпа была блондинкой, правда, певица вспоминает эти времена с улыбкой и говорит – сегодня вряд ли бы согласилась на такой эксперимент.

    «После такого «блондинистого» периода пришлось очень долго восстанавливать волосы. Помню, тогда они были, не в очень хорошем состоянии и мне удавалось их восстановить, прибегая к определенным секретикам», – признается Наталка Карпа в эфире «Ранку з Україною».

    Артистка поделилась своими лайфхаками ухода за волосами.

    «Первое – это репейное масло, которое можно приобрести в любой аптеке. Это средство прекрасно восстанавливает структуру волос. Надо просто смазать, подождать 15-20 минут и тщательно вымыть голову. За 1-2 недели вы увидите хороший результат», – рассказывает Наталка Карпа в эфире канала «Украина».

    Следующий секретики Наталки – для решительных и смелых девушек, правда, перед тем как начать процедуры, артистка советует обратиться к дерматологу.

    «Второй моментик – это настойка красного перца. Берем и немного разогреваем средство в микроволновой печи и наносим на корни. Концентрация красного перца раздражает сосуды, что побуждает рост волосяной луковицы – волосы начинают быстрее расти. Но в этом случае надо проконсультироваться с дерматологом, чтобы не было сухости», – поделилась певица.

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    Красный перец и репейное масло: известная украинская певица поделилась своими бьюти-секретами
    Красный перец и репейное масло: известная украинская певица поделилась своими бьюти-секретами
    Красный перец и репейное масло: известная украинская певица поделилась своими бьюти-секретами
    Красный перец и репейное масло: известная украинская певица поделилась своими бьюти-секретами
    Красный перец и репейное масло: известная украинская певица поделилась своими бьюти-секретами
    Красный перец и репейное масло: известная украинская певица поделилась своими бьюти-секретами

    Ну и, конечно, народные методы – это и быстро, и экономично, а главное – естественно.

    «Ну и постольку сейчас я брюнетка, для нас еще одно крутое средство! Надо сделать отвар из коры дуба – такое средство помогает восстановить и предоставить цвет, блеск и живой вид волосам», – говорит Наталка Карпа в программе «Ранок з Україною».  

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