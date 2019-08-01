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    Жизнь

    Польские дизайнеры создали украшение, которое не дает сработать технологии распознавания лиц

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    Польские дизайнеры создали украшение, которое не дает сработать технологии распознавания лиц
    strategyjournal.ru

    Проект Incognito был разработан с помощью тестирования алгоритмов социальной сети Facebook

    Варшавская студия дизайна Noma Studio разработала аксессуар для защиты от технологии распознавания лиц, которая функционирует на основе искусственного интеллекта при помощи камер наблюдения в общественных местах.

    Украшение из латуни выглядит как маска, состоящая из двух кругов на щеках под глазами и прямоугольной части в районе переносицы и лба. Аксессуар надевается как очки. Его форма делает лицо человека неузнаваемым для алгоритмов.

    Создательница проекта Incognito художница Ева Новак проверяла действенность украшения, тестируя технологию DeepFace — ее применяет фейсбук, чтобы распознавать лица пользователей на фотографиях. Новак загружала снимки в украшении на фейсбук, и первый же разработанный ею дизайн смог обмануть социальную сеть. На этом девушка не остановилась, протестировав и другие формы.

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    Польские дизайнеры создали украшение, которое не дает сработать технологии распознавания лиц
    Польские дизайнеры создали украшение, которое не дает сработать технологии распознавания лиц
    Польские дизайнеры создали украшение, которое не дает сработать технологии распознавания лиц

    «Я была поражена, как с помощью технологии распознавания лиц могут определять наш гендер, возраст и настроение. Но также эту технологию постоянно усовершенствуют. Меня удивило, что, даже когда наше лицо частично закрыто, технология распознавания лиц по-прежнему может опознавать и различать нас», — объяснила Ева Новак свое решение создать такое украшение в комментарии изданию Fast Company.

    Джерело: Bird In Flight

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