Польские дизайнеры создали украшение, которое не дает сработать технологии распознавания лиц
Проект Incognito был разработан с помощью тестирования алгоритмов социальной сети Facebook
Варшавская студия дизайна Noma Studio разработала аксессуар для защиты от технологии распознавания лиц, которая функционирует на основе искусственного интеллекта при помощи камер наблюдения в общественных местах.
Украшение из латуни выглядит как маска, состоящая из двух кругов на щеках под глазами и прямоугольной части в районе переносицы и лба. Аксессуар надевается как очки. Его форма делает лицо человека неузнаваемым для алгоритмов.
Создательница проекта Incognito художница Ева Новак проверяла действенность украшения, тестируя технологию DeepFace — ее применяет фейсбук, чтобы распознавать лица пользователей на фотографиях. Новак загружала снимки в украшении на фейсбук, и первый же разработанный ею дизайн смог обмануть социальную сеть. На этом девушка не остановилась, протестировав и другие формы.
«Я была поражена, как с помощью технологии распознавания лиц могут определять наш гендер, возраст и настроение. Но также эту технологию постоянно усовершенствуют. Меня удивило, что, даже когда наше лицо частично закрыто, технология распознавания лиц по-прежнему может опознавать и различать нас», — объяснила Ева Новак свое решение создать такое украшение в комментарии изданию Fast Company.
Джерело: Bird In Flight