Куклы Барби с протезом, без волос и с болезнью витилиго: как они выглядят (фото)



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Компания занимается созданием инклюзивных кукол последние пять лет

Создатели легендарной куклы хотят уйти от сексистских стереотипов и навязывания определенных стандартов красоты

Производитель Барби компания Mattel анонсировала выход новой линейки кукол, которая нацелена на инклюзивность и «многообразный взгляд на красоту». В эту линейку войдут кукла без волос, кукла с протезом, а также с пигментацией кожи - признаками болезни витилиго. Об этом сообщает CNN.

По мнению создателей, такие куклы помогут детям с проблемами здоровья найти в игрушках отражения себя, а также позволит им «разыгрывать еще больше историй, которые они видят в окружающем их мире».

Барби с протезом компания начала выпускать еще в прошлом году. Тогда у куклы была более светлая кожа, ее помогала создавать 12-летняя Джордан Ривз ― девочка с протезом руки, которая занимается помощью людям с инвалидностью. В этом году бренд выпустил похожую куклу, но с более темным оттенком кожи.

Также изменения произошли и в облике Кена: его короткие волосы заменили на длинные. Всего куклы Кена доступны в четырех типах телосложения, 13 оттенках кожи, девяти цветах глаз и 22 цветах волос.