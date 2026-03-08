Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Війна Трампа в Ірані нагадує вторгнення Путіна в Україну: п’ять спільних рис від NYT

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Війна Трампа в Ірані нагадує вторгнення Путіна в Україну: п’ять спільних рис від NYT
Іранський прапор розміщено серед руїн та уламків поруч зі зруйнованою житловою будівлею поблизу площі Фірдоусі в Тегерані
фото: Getty Images

Удари Трампа по Ірану нагадують війну Путіна в Україні, вважає журналіст New York Times

Удари Трампа по Ірану і повномасштабний напад Путіна на Україну мають набагато більше спільних рис, ніж може здатися на перший погляд. Як інформує «Главком», таку думку висловив американський журналіст, голова московського бюро газети The New York Times, колишній голова московського бюро газети The Washington Post Антон Трояновський.

На думку журналіста, деякі подібності вражають, починаючи з того, що Білий дім і Кремль намагаються не називати свої дії актами війни.

На запитання минулого тижня, чи «це війна», спікер Майк Джонсон відповів: «Я думаю, що це операція».

«Це спеціальна військова операція. Якби Росія розпочала повномасштабну війну, вона б давно закінчилася», – заявляв спікер державної думи РФ В’ячеслав Володін, через два місяці після початку вторгнення до України, дотримуючись офіційної термінології Кремля.

Серед подібностей журналіст називає зміну цілей, перебільшену загрозу, неоднозначність місії: численні російські відлуння в посланнях Білого дому щодо Ірану підкреслюють ризики нечітко визначеної війни без кінця, в якій атакуюча сторона покладає свої надії на зміну влади в стані противника.

«Ми навіть ще нічого серйозно не почали», – сказав Путін у липні 2022 року, намагаючись продемонструвати міць після місяців бойових дій.

«Ми навіть не почали завдавати їм сильного удару», – сказав Трамп CNN минулого понеділка.

Журналіст нагадав, що 24 лютого 2022 року Путін звернувся до українських солдатів з вимогою «негайно скласти зброю та повернутися додому».

Днями Трамп сказав, що іранським солдатам потрібно «скласти зброю» або «зіткнутися з вірною смертю».

Наступного дня Трамп повторив свій заклик до іранських солдатів роззброїтися та закликав іранців «скористатися цим моментом» і повалити свій уряд. Путін також спробував на другий день своєї війни змусити українських солдатів припинити опір і «взяти владу у свої руки», проте безуспішно.

Журналіст нагадує, що західні чиновники та російська еліта очікували швидкого закінчення війни. Російським офіцерам було наказано пакувати парадну форму в очікуванні швидкого військового параду в Києві. Проте дні перетворювалися на тижні, які перетворювалися на місяці, а ті, в свою чергу, на роки.

Із часом цілі Путіна звузилися: від зміни влади – він називав це «денацифікацією» та «демілітаризацією» України – до зосередження на захопленні всього Донбасу та утриманні України від вступу до НАТО.

Зараз кількість жертв війни Путіна наближається до 500 000. Українські військові не здалися, а президент Володимир Зеленський досі при владі.

Трамп розпочав війну лише тиждень тому, але немає жодних доказів того, що іранські чиновники чи солдати починають здаватися, зберігаючи контроль над режимом, зауважує Трояновський.

Путін, схоже, вважав, що зможе повторити своє блискавичне захоплення Криму у 2014 році. Трамп цього року був на піку популярності після того, як наказав своїм військовим захопити президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Журналіст не виключає, що Трамп все ще може незабаром завершити війну з Іраном і заявити про успіх. У суботу він заявив, що Іран «зазнає неймовірних поразок», і що він розглядає можливість «повного знищення та вірної смерті» для більшої кількості регіонів країни.

Але Дмитро Кулеба, колишній міністр закордонних справ України, заявив, що, враховуючи експансивні цілі США, адміністрація Трампа може страждати від тієї ж самовпевненості, яка прирекла на провал початковий воєнний план Росії.

«Перемогти велику країну, – додав він, – важко навіть для Сполучених Штатів».

Одна разюча відмінність полягає в низьких показниках російських військових та витонченості повітряної кампанії США та Ізраїлю. Але аналітики кажуть, що цінність військової вогневої потужності обмежена, коли незрозуміло, чого вона має досягти.

І цілі Сполучених Штатів постійно змінюються. Трамп у п’ятницю вимагав від Ірану «беззастережної капітуляції» тоді як члени його кабінету висунули різні, більш обмежені цілі, такі як знищення ядерної програми Ірану та його ракетного арсеналу.

Майкл Кофман, військовий аналітик, який спеціалізується на російсько-українській війні у Фонді Карнегі за міжнародний мир, сказав, що війна відображає «незмінні історичні уроки». Серед них «необхідність узгодження військових засобів і політичних цілей, коригування планів після спростування початкових припущень, необхідність врахування наслідків другого та третього порядку».

Марія Ліпман, запрошена професорка міжнародних досліджень Північно-Західного університету, яка спеціалізується на Росії, сказала, що відлуння, яке вона побачила у війні Трампа, почалося з «самої неймовірності того, що відбувається».

«Розпочавши війну з Іраном, Трамп зробив крок у невідоме», – сказала пані Ліпман. «Я думаю, що Сполучені Штати та американський народ чекає більше нестабільності, ніж вони усвідомлюють наразі».

Нагадаємо, ситуація на Близькому Сході стрімко загострюється. У неділю, 8 березня, Об'єднані Арабські Емірати зазнали масштабної повітряної атаки з боку Ірану. Водночас ізраїльські сили завдали ударів безпосередньо по іранській столиці.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що, за його даними, відповідальність за трагічний удар по дівочій школі в іранському місті Мінаб, що стався 28 лютого, несе сам Іран. Водночас ситуація залишається вкрай напруженою через результати незалежних розслідувань, які вказують на можливу причетність американських сил.

До слова, міністр закордонних справ Китаю Ван І виступив із різкою критикою військових дій на Близькому Сході, закликавши Сполучені Штати та Ізраїль до негайного припинення вогню. Під час пресконференції в межах щорічних «двох сесій» у Пекіні головний дипломат КНР попередив, що «полум’я війни» загрожує вийти за межі регіону, а сам конфлікт не приносить користі жодній зі сторін. 

 

Читайте також:

Теги: росія війна путін напад Володимир Зеленський президент журналіст Дмитро Кулеба 24 лютого Майк Джонсон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дейнеку призначили посаду начальника Луганського прикордонного загону
Колишній очільник Держприкордонслужби мобілізувався і отримав нову посаду
3 березня, 20:11
Колосков зробив антиамериканську заяву
Російський функціонер запропонував відібрати у США проведення Чемпіонату світу з футболу
28 лютого, 16:40
Війна за Незалежність. Чому ми ризикуємо втратити головне
Війна за Незалежність. Чому ми ризикуємо втратити головне
28 лютого, 07:43
Галина та Віталій Пітомець врятувалися під час затоплення Херсонщині після підриву Каховської ГЕС
Неймовірна історія подружжя, яке врятувалося після підриву Каховської ГЕС, стала основою п'єси
26 лютого, 09:23
Зеленський запропонував Орбану домовлятися з Путіним
Зеленський відреагував на претензії Угорщини через зупинку нафтопроводу «Дружби»
24 лютого, 20:10
Війна накриває світ: яку роль відіграють українці?
Увага! Росія проводить інфооперації для розколу України й капітуляції
21 лютого, 21:01
Журналіст Боян Панчевський заявив про таємну нараду Зеленського
Україна готується воювати ще три роки? Офіс президента вніс ясність
20 лютого, 13:04
Росіяни вдарили по Прикарпаттю: в одній із громад призупинено теплопостачання
Росіяни вдарили по Прикарпаттю: в одній із громад призупинено теплопостачання
17 лютого, 10:01
Путін насправді не поважає Європу, хоча вона і входить у сферу його інтересів, заявив Зеленський
Зеленський розповів про союзників Путіна у Європі
15 лютого, 19:47

Соціум

Кремль оприлюднив дивне привітання Путіна
Кремль оприлюднив дивне привітання Путіна
Війна Трампа в Ірані нагадує вторгнення Путіна в Україну: п’ять спільних рис від NYT
Війна Трампа в Ірані нагадує вторгнення Путіна в Україну: п’ять спільних рис від NYT
Росія визнала епідемію алкогольних психозів на своїй території
Росія визнала епідемію алкогольних психозів на своїй території
Трамп вшанував пам'ять шістьох американських солдатів, загиблих від атак Ірану
Трамп вшанував пам'ять шістьох американських солдатів, загиблих від атак Ірану
Один із найвідоміших убивць у Великій Британії помер у в'язниці
Один із найвідоміших убивць у Великій Британії помер у в'язниці
Біля посольства США в Осло пролунав вибух
Біля посольства США в Осло пролунав вибух

Новини

Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Сьогодні, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Сьогодні, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
Вчора, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
Вчора, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
Вчора, 11:15
Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
6 березня, 22:38

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua