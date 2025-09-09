Головна Країна Політика
search button user button menu button

Кулеба втік з України? Ексочільник МЗС зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Кулеба втік з України? Ексочільник МЗС зробив заяву
Кулеба поїхав у Південну Корею, аби взяти участь у конференції World Knowledge Forum
фото: Facebook/Dmytro Kuleba (ілюстративне)

Італійські ЗМІ повідомляли, що Дмитро Кулеба покинув Україну через постанову, яка забороняє виїзд колишнім дипломатам високого рангу

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував новину, яка нещодавно зʼявилася в італійських медіа, про нібито його втечу з України. ЗМІ стверджували, що це сталося незадовго до набрання чинності указу, що забороняє колишнім дипломатам виїжджати за кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням соцмережі дипломата.

Італійське медіа Open із посиланням на Corriere della Sera стверджувало, що Кулеба виїхав до Польщі з Києва на власному авто. Також ЗМІ цитують нібито слова Кулеби, де він нібито каже, що ніколи не думав, що йому доведеться тікати зі своєї країни.

3 вересня уряд ухвалив постанову про заборону на виїзд колишнім дипломатам із рангом надзвичайного і повноважного посла, але наголосили, що ексміністр виїхав у відрядження до оприлюднення постанови.

У пресслужбі Кулеби в коментарі hromadske заявили, що інформація в медіа подана некоректно. Зокрема, дипломат поїхав через Польщу на міжнародну конференцію World Knowledge Forum, яка відбувається у Сеулі. Кулеба візьме участь у панельній дискусії на тему «Переозброєння Європи» та збирається виступити на тему «Уроки війни в Україні». 

Зазначається, що 20 вересня колишній міністр закордонних справ України має повернутися до України й в цю ж дату виступить на публічному заході «Кураж» в Києві.

«Схоже, формується традиція, з одного боку неприємна, а з іншого, навіть кумедна. Раз на рік з'являються заголовки, що Кулеба кудись втік. Десь приблизно рік тому з'явилися заголовки, що Кулеба втік до США, тепер з'явилися заголовки, що втік в Польщу. Не втік. Насправді я в Кореї на великій конференції, на яку мене запросили, до речі, дуже давно, ще місяців пʼять тому, бо корейці дисциплінований народ. Потім я ще буду брати участь в одному заході в Польщі. Це правда. Потім приїду в Київ», – заявив Кулеба.

Як відомо, згідно з постановою №1089, у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану норма про право на перетин державного кордону не поширюється на осіб, які мають дипломатичний ранг надзвичайний і повноважний посол та припинили дипломатичну службу.

Рішення уряду означає, що колишні посли тепер підпадають під загальні обмеження на виїзд за кордон, які діють для більшості громадян України в умовах воєнного стану. Раніше особи з дипломатичним рангом мали певні привілеї щодо перетину кордону.

Нове правило стосується лише тих дипломатів, які припинили службу, водночас чинні посли зберігають свої повноваження та можливості для здійснення міжнародних поїздок у рамках виконання службових обов’язків.

До слова, 5 вересня 2024 року Верховна Рада звільнила міністра закордонних справ Дмитра Кулебу із посади.

Читайте також:

Теги: Дмитро Кулеба Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Навроцький заявив про необхідність репарацій від Німеччини за Другу світову
Чому Польща знову підняла тему репарацій від Німеччини
2 вересня, 19:01
Президент Навроцький рубає гілку, на якій сидить. Що чекає на українців у Польщі
Президент Навроцький рубає гілку, на якій сидить. Що чекає на українців у Польщі Наші закордоном
29 серпня, 09:35
При виїзді на кордоні з Польщею необхідно мати певну кількість грошей
В'їзд до Польщі: скільки потрібно мати грошей при перетині кордону
12 серпня, 14:39
ABW та поліція затримали 17-річного громадянина України, який на запит іноземних служб пошкодив пам’ятники жертвам УПА
У Польщі затримано українця за підозрою у роботі на російські спецслужби
14 серпня, 07:21
Експедиція вже виявила та промаркувала рештки шістьох осіб
У Львові під час ексгумаційних робіт знайшли останки польських солдатів
14 серпня, 16:18
Польський міністр іронічно відповів на скарги Угорщини через удар по нафтопроводу
Польський міністр іронічно відповів на скарги Угорщини через удар по нафтопроводу
22 серпня, 23:16
ЦПД спростував фейк про анкету з Бандерою для українців на кордоні Польщі
Поляки на кордоні питають українців про Бандеру та Волинську трагедію? Офіційне пояснення
29 серпня, 15:15
Маневри польської армії «Залізний захисник-25» розпочалися
У Польщі розпочалися масштабні військові навчання «Залізний захисник-25»
2 вересня, 09:07
О 17:00 польські мітингувальники завершили блокування руху
Польські протестувальники розблокували кордон
6 вересня, 17:36

Політика

Кулеба втік з України? Ексочільник МЗС зробив заяву
Кулеба втік з України? Ексочільник МЗС зробив заяву
«Рішали» в законі. Депутат пояснив, яка різниця між лобістом й активістом
«Рішали» в законі. Депутат пояснив, яка різниця між лобістом й активістом
Президент попередив українців: РФ концентрує удари проти енергетики
Президент попередив українців: РФ концентрує удари проти енергетики
Кабмін затвердив правила атестації митників
Кабмін затвердив правила атестації митників
Президент призначив Умєрову нового заступника
Президент призначив Умєрову нового заступника
Зеленський відзначив розвідників державними нагородами (відео)
Зеленський відзначив розвідників державними нагородами (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 вересня 2025
13K
У Дніпрі вперше за 70 років зʼявилися осетри
5136
Негода у Києві: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
2156
У Києві відкрито пам’ятник юному князю Володимиру Хрестителю (фото)
1806
Ультиматум Путіна – неприйнятний: чим небезпечний для України відхід з Донбасу

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Сьогодні, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua