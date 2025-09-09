Кулеба втік з України? Ексочільник МЗС зробив заяву
Італійські ЗМІ повідомляли, що Дмитро Кулеба покинув Україну через постанову, яка забороняє виїзд колишнім дипломатам високого рангу
Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував новину, яка нещодавно зʼявилася в італійських медіа, про нібито його втечу з України. ЗМІ стверджували, що це сталося незадовго до набрання чинності указу, що забороняє колишнім дипломатам виїжджати за кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням соцмережі дипломата.
Італійське медіа Open із посиланням на Corriere della Sera стверджувало, що Кулеба виїхав до Польщі з Києва на власному авто. Також ЗМІ цитують нібито слова Кулеби, де він нібито каже, що ніколи не думав, що йому доведеться тікати зі своєї країни.
3 вересня уряд ухвалив постанову про заборону на виїзд колишнім дипломатам із рангом надзвичайного і повноважного посла, але наголосили, що ексміністр виїхав у відрядження до оприлюднення постанови.
У пресслужбі Кулеби в коментарі hromadske заявили, що інформація в медіа подана некоректно. Зокрема, дипломат поїхав через Польщу на міжнародну конференцію World Knowledge Forum, яка відбувається у Сеулі. Кулеба візьме участь у панельній дискусії на тему «Переозброєння Європи» та збирається виступити на тему «Уроки війни в Україні».
Зазначається, що 20 вересня колишній міністр закордонних справ України має повернутися до України й в цю ж дату виступить на публічному заході «Кураж» в Києві.
«Схоже, формується традиція, з одного боку неприємна, а з іншого, навіть кумедна. Раз на рік з'являються заголовки, що Кулеба кудись втік. Десь приблизно рік тому з'явилися заголовки, що Кулеба втік до США, тепер з'явилися заголовки, що втік в Польщу. Не втік. Насправді я в Кореї на великій конференції, на яку мене запросили, до речі, дуже давно, ще місяців пʼять тому, бо корейці дисциплінований народ. Потім я ще буду брати участь в одному заході в Польщі. Це правда. Потім приїду в Київ», – заявив Кулеба.
Як відомо, згідно з постановою №1089, у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану норма про право на перетин державного кордону не поширюється на осіб, які мають дипломатичний ранг надзвичайний і повноважний посол та припинили дипломатичну службу.
Рішення уряду означає, що колишні посли тепер підпадають під загальні обмеження на виїзд за кордон, які діють для більшості громадян України в умовах воєнного стану. Раніше особи з дипломатичним рангом мали певні привілеї щодо перетину кордону.
Нове правило стосується лише тих дипломатів, які припинили службу, водночас чинні посли зберігають свої повноваження та можливості для здійснення міжнародних поїздок у рамках виконання службових обов’язків.
До слова, 5 вересня 2024 року Верховна Рада звільнила міністра закордонних справ Дмитра Кулебу із посади.
