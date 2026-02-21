Кулеба: Найреалістичніший сценарій 2026 року – війна

Ексглава МЗС переконаний: до завершення зими припинення вогню не буде

На думку ексміністра МЗС, Трамп має інструменти впливу на Путіна, але не користується ними

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що базовим сценарієм для України у 2026 році залишається продовження війни. Як інформує «Главком», про це він сказав в інтерв’ю DW, коментуючи переговори з Росією.

За словами Кулеби, після повернення до складу російської делегації Володимира Мединського стало очевидно, що Москва «нікуди не поспішає» з реальними домовленостями.

«Це цирк, це балаган. Це не переговорник», – заявив він.

Ексглава МЗС переконаний: до завершення зими припинення вогню не буде, а навесні може з’явитися лише «маленький шанс» на паузу. За його словами, російський диктатор погодиться на угоду лише за двох умов – стабілізації фронту та масштабних економічних проблем у РФ.

«На сьогодні найреалістичнішим сценарієм 2026 року є війна», – наголосив Кулеба.

Кулеба також прокоментував можливий вплив команди Дональд Трамп на Кремль. На його думку, Трамп має інструменти впливу на Путіна, але не користується ними.

Він додав, що США не є стратегічним союзником України в довгостроковій перспективі.

«Наш стратегічний союзник – це Європейський Союз. Тому що ми будемо його частиною», – сказав ексміністр.

При цьому він вважає, що навіть після зміни президента Сполучені Штати не повернуться до рівня взаємодії з Європою, який існував раніше.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Росія затягує мирні переговори і не демонструє політичної готовності до завершення війни.

Раніше висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що для досягнення сталого миру в Україні Росія повинна продемонструвати реальну готовність до компромісів та піти на суттєві поступки. Виступаючи на пресконференції Кая Каллас підкреслила, що Європейський Союз не прийме «мир на умовах агресора». За її словами, Кремль досі не надав жодних вагомих доказів того, що він справді прагне припинення вогню, а не просто операційної паузи для перегрупування військ.