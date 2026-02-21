Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Кулеба: Найреалістичніший сценарій 2026 року – війна

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Кулеба: Найреалістичніший сценарій 2026 року – війна
Ексглава МЗС переконаний: до завершення зими припинення вогню не буде
фото з відкритих джерел

На думку ексміністра МЗС, Трамп має інструменти впливу на Путіна, але не користується ними

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що базовим сценарієм для України у 2026 році залишається продовження війни. Як інформує «Главком», про це він сказав в інтерв’ю DW, коментуючи переговори з Росією.

За словами Кулеби, після повернення до складу російської делегації Володимира Мединського стало очевидно, що Москва «нікуди не поспішає» з реальними домовленостями.

«Це цирк, це балаган. Це не переговорник», – заявив він.

Ексглава МЗС переконаний: до завершення зими припинення вогню не буде, а навесні може з’явитися лише «маленький шанс» на паузу. За його словами, російський диктатор погодиться на угоду лише за двох умов – стабілізації фронту та масштабних економічних проблем у РФ.

«На сьогодні найреалістичнішим сценарієм 2026 року є війна», – наголосив Кулеба.

Кулеба також прокоментував можливий вплив команди Дональд Трамп на Кремль. На його думку, Трамп має інструменти впливу на Путіна, але не користується ними.

Він додав, що США не є стратегічним союзником України в довгостроковій перспективі.

«Наш стратегічний союзник – це Європейський Союз. Тому що ми будемо його частиною», – сказав ексміністр.

При цьому він вважає, що навіть після зміни президента Сполучені Штати не повернуться до рівня взаємодії з Європою, який існував раніше.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Росія затягує мирні переговори і не демонструє політичної готовності до завершення війни.

Раніше висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що для досягнення сталого миру в Україні Росія повинна продемонструвати реальну готовність до компромісів та піти на суттєві поступки. Виступаючи на пресконференції Кая Каллас підкреслила, що Європейський Союз не прийме «мир на умовах агресора». За її словами, Кремль досі не надав жодних вагомих доказів того, що він справді прагне припинення вогню, а не просто операційної паузи для перегрупування військ.

Читайте також:

Теги: росія міністр війна Дональд Трамп Дмитро Кулеба диктатор Європейський Союз Москва переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрій Єрмак втратив владну посаду наприкінці осені 2025 року
Куди зник Єрмак? Стало відомо, чим тепер займається ексглава Офісу президента (документи) Ексклюзив
25 сiчня, 13:30
Віткофф зустрінеться з Путіним – заява спецпосланця США
Віткофф зустрінеться з Путіним – заява спецпосланця США
21 сiчня, 13:20
На борту судна, затриманому в Естонії, перебували 23 росіяни
Естонія затримала контейнеровоз із російським екіпажем, який прямував до РФ
4 лютого, 08:53
Джей Ді Венс обурився тим, як європейці відгукуються про американців
Джей Ді Венс поскаржився на ставлення європейців до США
5 лютого, 11:10
Трамп зазначив, що Кушнер зосередиться на посередництві в укладенні нових дипломатичних угод
Зять Трампа Кушнер стане спеціальним посланником миру
19 лютого, 20:33
Трамп оцінив вплив своєї підтримки на рейтинги закордонних політиків
Трамп заявив, що світові лідери мають дякувати за свою популярністю саме йому
19 лютого, 21:30
Гераскевич вже проводив акцію проти війни під час минулих Олімпійських Ігор у Пекіні
Український спортсмен заявив про погрози від МОК
29 сiчня, 20:01
РФ здійснила комбінований удар по території України
Масована атака на Україну: орієнтовний маршрут ракет та БпЛА
3 лютого, 07:55
Громадянина РФ Любомира Корбу затримали в ОАЕ та передали Росії
ФСБ знайшла винних у замаху на генерала Алексєєва (фото, відео)
8 лютого, 10:08

Події в Україні

Героїв Небесної сотні може бути більше? Доля десятьох майданівців досі невідома
Героїв Небесної сотні може бути більше? Доля десятьох майданівців досі невідома
РФ рветься до ключового рубежу оборони Донбасу
РФ рветься до ключового рубежу оборони Донбасу
Європа може змусити Росію програти війну – The Telegraph
Європа може змусити Росію програти війну – The Telegraph
До мирних переговорів потрібно залучити країни поза Європою та США – Зеленський
До мирних переговорів потрібно залучити країни поза Європою та США – Зеленський
Кулеба: Найреалістичніший сценарій 2026 року – війна
Кулеба: Найреалістичніший сценарій 2026 року – війна
Збройний напад на бійців «Айдару»: з’явилися нові подробиці
Збройний напад на бійців «Айдару»: з’явилися нові подробиці

Новини

Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 20:11
В Україні сніг та ожеледь: погода на 21 лютого
Сьогодні, 05:59
Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
Вчора, 21:25
Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Вчора, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Вчора, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
19 лютого, 07:45

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua