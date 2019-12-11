Куриное яйцо, пожар в Нотр-Даме, и Дональда Трампа: Twitter подвел итоги года



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Больше всего в соцсети обсуждали куриное яйцо, пожар в Нотр-Даме, «Игру престолов» и Дональда Трампа

В топ попали видео с котиками и «опасными» уткой и попугаем

Популярная соцсеть Twitter подвел итоги года и составил список самых популярных постов в 2019 году. Так, самой обсуждаемой новостью стал пожар в соборе Парижской Богоматери. Самым обсуждаемым сериалом ― «Игра престолов». Также компания выбрала 19 лучших твитов.

Наибольшее количество ретвитов (один миллион) набрало видео одного из участников корейского бойзбенда BTS, в котором он танцует под трек Билли Айлиш bad guy.

Замыкает пятерку лидеров попугай, который атакует людей по команде маленькой девочки.

My niece has her bird trained to attack anyone she screams at pic.twitter.com/ea0JoWMNrT — NCAA Youngboy (@Apex_sH) April 30, 2019

Самые обсуждаемые в Twitter сериалы:

«Игра престолов»

«Очень странные дела»

«Симпсоны»

«Бумажный дом»

Анатомия страсти

Самые обсуждаемые в Twitter фильмы:

«Мстители: Финал»

«История игрушек 4»

«Джокер»

«Человек-паук: Вдали от дома»

«Король Лев» (2019)

Самые обсуждаемые в Twitter актеры:

Том Холланд

Крис Эванс

Зендая

Роберт Дауни-младший

Кэмерон Бойс

Самые обсуждаемые в Twitter музыканты:

BTS

Ариана Гранде

Дрейк

Рианна

Cardi B

Самые обсуждаемые в Twitter политики:

Дональд Трамп

Барак Обама

Нарендра Моди

Александра Окасио-Кортес

Жаир Болсонару

Полный список всех итогов можно посмотреть здесь.