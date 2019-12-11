Куриное яйцо, пожар в Нотр-Даме, и Дональда Трампа: Twitter подвел итоги года
Больше всего в соцсети обсуждали куриное яйцо, пожар в Нотр-Даме, «Игру престолов» и Дональда Трампа
В топ попали видео с котиками и «опасными» уткой и попугаем
Популярная соцсеть Twitter подвел итоги года и составил список самых популярных постов в 2019 году. Так, самой обсуждаемой новостью стал пожар в соборе Парижской Богоматери. Самым обсуждаемым сериалом ― «Игра престолов». Также компания выбрала 19 лучших твитов.
Наибольшее количество ретвитов (один миллион) набрало видео одного из участников корейского бойзбенда BTS, в котором он танцует под трек Билли Айлиш bad guy.
Duh pic.twitter.com/3lGmo7GpF6— 방탄소년단 (@BTS_twt) June 9, 2019
Замыкает пятерку лидеров попугай, который атакует людей по команде маленькой девочки.
My niece has her bird trained to attack anyone she screams at pic.twitter.com/ea0JoWMNrT— NCAA Youngboy (@Apex_sH) April 30, 2019
Самые обсуждаемые в Twitter сериалы:
- «Игра престолов»
- «Очень странные дела»
- «Симпсоны»
- «Бумажный дом»
- Анатомия страсти
Самые обсуждаемые в Twitter фильмы:
- «Мстители: Финал»
- «История игрушек 4»
- «Джокер»
- «Человек-паук: Вдали от дома»
- «Король Лев» (2019)
Самые обсуждаемые в Twitter актеры:
- Том Холланд
- Крис Эванс
- Зендая
- Роберт Дауни-младший
- Кэмерон Бойс
Самые обсуждаемые в Twitter музыканты:
- BTS
- Ариана Гранде
- Дрейк
- Рианна
- Cardi B
Самые обсуждаемые в Twitter политики:
- Дональд Трамп
- Барак Обама
- Нарендра Моди
- Александра Окасио-Кортес
- Жаир Болсонару
Полный список всех итогов можно посмотреть здесь.