Куриное яйцо, пожар в Нотр-Даме, и Дональда Трампа: Twitter подвел итоги года

В топ попали видео с котиками и «опасными» уткой и попугаем

Популярная соцсеть Twitter подвел итоги года и составил список самых популярных постов в 2019 году. Так, самой обсуждаемой новостью стал пожар в соборе Парижской Богоматери. Самым обсуждаемым сериалом ― «Игра престолов». Также компания выбрала 19 лучших твитов.

Наибольшее количество ретвитов (один миллион) набрало видео одного из участников корейского бойзбенда BTS, в котором он танцует под трек Билли Айлиш bad guy.

Замыкает пятерку лидеров попугай, который атакует людей по команде маленькой девочки.

My niece has her bird trained to attack anyone she screams at pic.twitter.com/ea0JoWMNrT