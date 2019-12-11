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    Жизнь

    Куриное яйцо, пожар в Нотр-Даме, и Дональда Трампа: Twitter подвел итоги года

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    <p>Больше всего в&nbsp;соцсети обсуждали куриное яйцо, пожар в&nbsp;Нотр-Даме, &laquo;Игру престолов&raquo; и&nbsp;Дональда Трампа</p> <div></div> - Куриное яйцо, пожар в Нотр-Даме, и Дональда Трампа: Twitter подвел итоги года

    Больше всего в соцсети обсуждали куриное яйцо, пожар в Нотр-Даме, «Игру престолов» и Дональда Трампа

    В топ попали видео с котиками и «опасными» уткой и попугаем

    Популярная соцсеть Twitter подвел итоги года и составил список самых популярных постов в 2019 году. Так, самой обсуждаемой новостью стал пожар в соборе Парижской Богоматери. Самым обсуждаемым сериалом ― «Игра престолов». Также компания выбрала 19 лучших твитов.

    Наибольшее количество ретвитов (один миллион) набрало видео одного из участников корейского бойзбенда BTS, в котором он танцует под трек Билли Айлиш bad guy.

    Замыкает пятерку лидеров попугай, который атакует людей по команде маленькой девочки.

    Самые обсуждаемые в Twitter сериалы:

    • «Игра престолов»
    • «Очень странные дела»
    • «Симпсоны»
    • «Бумажный дом»
    • Анатомия страсти

    Самые обсуждаемые в Twitter фильмы:

    • «Мстители: Финал»
    • «История игрушек 4»
    • «Джокер»
    • «Человек-паук: Вдали от дома»
    • «Король Лев» (2019)

    Самые обсуждаемые в Twitter актеры:

    • Том Холланд
    • Крис Эванс
    • Зендая
    • Роберт Дауни-младший
    • Кэмерон Бойс

    Самые обсуждаемые в Twitter музыканты:

    • BTS
    • Ариана Гранде
    • Дрейк
    • Рианна
    • Cardi B

    Самые обсуждаемые в Twitter политики:

    • Дональд Трамп
    • Барак Обама
    • Нарендра Моди
    • Александра Окасио-Кортес
    • Жаир Болсонару

    Полный список всех итогов можно посмотреть здесь.

     

    Игра престолов Дональд Трамп новости Twitter новости пожар
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