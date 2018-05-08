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    Литва раскритиковала Adidas из-за использования символики СССР в новой коллекции

    МИД страны возмутился тем, что на сайте компании можно обнаружить одежду с символикой Советского Союза
    Министерство иностранных дел Литвы обвинило компанию Adidas в «империалистической ностальгии» по Советскому Союзу. Причина — платье Russia Tank Dress, которое можно найти в онлайн-магазине производителя спортивной одежды: на вещи есть герб Советского Союза и надпись USSR. «Болезнь империалистической ностальгии все еще
    • Сьогодні, 10:18
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    Платье с символикой СССР
    Платье с символикой СССР

    МИД страны возмутился тем, что на сайте компании можно обнаружить одежду с символикой Советского Союза

    Министерство иностранных дел Литвы обвинило компанию Adidas в «империалистической ностальгии» по Советскому Союзу. Причина — платье Russia Tank Dress, которое можно найти в онлайн-магазине производителя спортивной одежды: на вещи есть герб Советского Союза и надпись USSR.

    «Болезнь империалистической ностальгии все еще встречается. Немного удивительно видеть это от знаменитой Adidas», — сказано в сообщении, которое на днях появилось в твиттере ведомства. Этой публикацией в своем аккаунте поделился и глава литовского МИДа Линас Линкявичюс.

    Стоит отметить, что в Литве с 2008 года действует закон, запрещающий использование нацистской и советской символики: ее нельзя демонстрировать и распространять в местах массового скопления людей и на массовых мероприятиях. Использовать эту символику можно только в музеях, а также для научных, художественных и просветительских целей.

    Джерело: Bird In Flight

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