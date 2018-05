Литва раскритиковала Adidas из-за использования символики СССР в новой коллекции

МИД страны возмутился тем, что на сайте компании можно обнаружить одежду с символикой Советского Союза

Министерство иностранных дел Литвы обвинило компанию Adidas в «империалистической ностальгии» по Советскому Союзу. Причина — платье Russia Tank Dress, которое можно найти в онлайн-магазине производителя спортивной одежды: на вещи есть герб Советского Союза и надпись USSR.

«Болезнь империалистической ностальгии все еще встречается. Немного удивительно видеть это от знаменитой Adidas», — сказано в сообщении, которое на днях появилось в твиттере ведомства. Этой публикацией в своем аккаунте поделился и глава литовского МИДа Линас Линкявичюс.

Being sick with "imperial nostalgia" - it still occurs. A bit surprising from the famous @adidas, though. https://t.co/fRjAQCH525 pic.twitter.com/kgdGobszTS