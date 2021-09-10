Лятошинский, Станкович, Сильвестров. В Театре на Подоле прозвучит камерная музыка украинских композиторов ХХ века

Неотъемлемой составляющей концертной постановки «Отражение. Линии судьбы» является документальные, архивные материалы

28 сентября в Театре на Подоле состоится мультимедийный концерт «Отражение. Линии судьбы» - уникальный проект, представляющий камерную музыку украинских композиторов ХХ века с погружением в атмосферу того времени: Бориса Лятошинского, Рейнгольда Глиэра, Ивана Карабица, Евгения Станковича, Валентина Сильвестрова и Виталия Годзяцкого.

С началом ХХ века в украинском музыкальном мышлении наступил новый этап развития и определения композиторской национальной школы. По сравнению с XIX в., когда в отечественной музыке разрабатывались в основном вокально-хоровые и фортепианные жанры, для этого периода характерно бурное развитие камерно-инструментального творчества. Размышляя о наследстве Бориса Николаевича Лятошинского, стоит очерчивать не только то большое количество произведений в разных жанрах, которые композитор написал за плодотворные десятилетия своего музыкального пути, но и помнить о его самое ценное сокровище - талантливых учеников.

Творческие взаимосвязи между знаковыми фигурами Рейнгольда Морицевич Глиэра, Бориса Николаевича Лятошинского и некоторых учеников Лятошинского - Ивана Федоровича Карабица, Евгения Федоровича Станковича, Виталия Алексеевича Годзяцкого и Валентина Васильевича Сильвестрова - является предметом многочисленных исследований искусствоведов как в Украине, так и в других странах в течение многих десятилетий. Поэтому именно формирование украинской композиторской школы, традиций, преемственность музыкального мышления и векторы их творческих путей стали центральной темой этого проекту-концерта.

Поэтому, неотъемлемой составляющей концертной постановки «Отражение. Линии судьбы» является документальные, архивные материалы. Использование этих материалов позволяет рассказать историю украинского камерной музыки современной, понятной для широкой публики языком, поскольку все номера программы будут сопровождаться авторской анимацией, специально разработанной художниками проекту.

Сочетание в едином пространстве неизвестных широкой публике фактов, материалов из личных архивов, фото и видеодокументов с живым исполнением камерной музыки позволит создать уникальный продукт, не имеющий прецедентов в концертном пространстве Украины.

Камерный ансамбль «Лятошинский Трио», в состав которого входят известные в Украине и за рубежом музыканты - Михаил Захаров (скрипка), Алексей Шадрин (виолончель) и Роман Лопатинский (фортепиано) – будет отвечать за музыкальную составляющую концерта.

Режиссер проекту - Жанна Чепела, которая является координатором проекту и автором сценария концерта - воплощает его художественное решение: сочетание музыки со световым шоу, авторской графикой и видеорядом, в котором публика увидит раритетные письма и фото, оригиналы партитур, эксклюзивное видео с семейных архивов композиторов в современной 3D визуализации.