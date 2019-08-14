Любовницу экс-супруга Лорак заподозрили в проституции. Девушка все отрицает



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Самия Ахметова и Мурат Налчаджиоглу

Появилась информация, будто любимая Мурата предоставляет интимные услуги

Любовница бывшего мужа Ани Лорак Самия Ахметова пожаловалась на шантаж со стороны недоброжелателей.

На днях в сети появились снимки с сайтов эскорт-услуг, на которых якобы присутствует анкета пассии Мурата Налчаджиоглу. По словам девушки, неизвестные пообещали убрать фото с сайта, если Самия заплатит.

Любовница Мурата отметила, что ее откровенные фото якобы украли и используют для шантажа.

«Я работала раньше фитнес-моделью, моделью нижнего белья, но мои фото украдены из моего личного iCloud и Instagram. Меня шантажируют, вымогают деньги, я отказала, поэтому они начали специально компрометировать через эскорт-сайт. Я никогда таким не занималась. Я обращалась с официальным заявлением на эти сайты, и мне дали ответ, что моих фото там нет. Это чья-то злая шутка. Специально сделано недоброжелателями», -рассказала девушка сайту ТСН.ua.



