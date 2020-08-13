Мальчик из Нигерии станцевал босиком под дождем и проснулся знаменитым (видео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Благодаря вниманию СМИ Энтони заметила балетная школа из Нью-Йорка и мальчика пригласили туда

Сейчас благодаря высоким технологиям стать известным довольно просто, ведь достаточно завируситься в сети. Кому-то это даже помогает стать чуть ближе к своей мечте — например, таким счастливчиком оказался мальчик из Нигерии по имени Энтони Маду. Энтони занимается балетом, и его школа выложила в сеть видео того, как мальчик танцует босиком под дождём. Оно настолько понравилось пользователям, что он получил возможность учиться у лучших профессионалов.

Мальчик из Нигерии стал известен в сети благодаря своему танцу. 11-летний Энтони Маду станцевал под дождём без обуви на одной из улиц Лагоса и попал людям в самое сердечко своими движениями. Энтони оказался так хорош, что его заметили даже знаменитости

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Leap of Dance Academy (@leapofdanceacademy) 17 Июн 2020 в 6:32 PDT

Видео с Энтони поделилась у себя на страничке актриса Виола Дэвис, а также и другие знаменитости. Благодаря такой популярности в соцсетях, об Энтони узнали новостные каналы.

Мальчик рассказал изданию BBC, что он хочет показать другим людям, что балетом могут заниматься не только девочки. Энтони учится в балетной школе, которую в 2017 году основал Дэниэл Аджала. Дэниэл — танцор-самоучка, под началом которого занимаются 12 учеников, в числе которых находится и Энтони.

Дэниэл рассказал, что балетом не могут заниматься только девочки — там есть множество движений, в которых нужны мужчины.

Благодаря вниманию СМИ Энтони заметила балетная школа из Нью-Йорка и мальчика пригласили туда.

Ранее «Скотч» показывал забавные фото песиков-барбосиков, чьим эмоциям позавидует любой актер.

«Ты у меня тот еще балбес, хозяин, но я тебя люблю!», «Чем шире улыбка, тем меньше видны уши!», - комментируют фото пользователи сети.