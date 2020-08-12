  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Украинская певица получила престижную премию в Германии

    • Розсилка
    Лидер этно-джаз бэнда Ganna, певица Анна Гринева - Украинская певица получила престижную премию в Германии
    Лидер этно-джаз бэнда Ganna, певица Анна Гринева

    Украиноязычный этно-джаз издали на немецком лейбле

    Лидер этно-джаз бэнда Ganna, певица Анна Гринева получила престижную премию Jazz thing Next Generation от ведущего немецкого журнала Jazz thing и лейбла Double Moon Records. Это конкурс восходящих звезд джазовой сцены Германии, в рамках которого известный немецкий лейбл издал дебютный альбом группы Ganna - Dykyi Lys.

    В альбом вошли девять композиций Анны с ярким украинским аутентичным мелосом, который она собирала в своих фольклорных экспедициях по всей Украине. Над альбомом группа Ganna работала в течение двух лет в Берлине. 

    Авторитетный немецкий музыкальный журнал Musik an sich о релизе Ganna : «... Я считаю, что Ganna - это очень важное открытие. Их убедительный голос занимает свою индивидуальную позицию между джазом и фолком. Вместе музыканты Ganna по-настоящему захватывающие дух, и для меня они невероятно свежие и страстные в своей музыке, просто светится спокойствием, движением, потоком и удовольствием ... »

    Послушать альбом группы Ganna можно на всех самых популярных мировых музыкальных платформах.

    знаменитости певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ