Украинская певица получила престижную премию в Германии



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Лидер этно-джаз бэнда Ganna, певица Анна Гринева

Украиноязычный этно-джаз издали на немецком лейбле

Лидер этно-джаз бэнда Ganna, певица Анна Гринева получила престижную премию Jazz thing Next Generation от ведущего немецкого журнала Jazz thing и лейбла Double Moon Records. Это конкурс восходящих звезд джазовой сцены Германии, в рамках которого известный немецкий лейбл издал дебютный альбом группы Ganna - Dykyi Lys.

В альбом вошли девять композиций Анны с ярким украинским аутентичным мелосом, который она собирала в своих фольклорных экспедициях по всей Украине. Над альбомом группа Ganna работала в течение двух лет в Берлине.

Авторитетный немецкий музыкальный журнал Musik an sich о релизе Ganna : «... Я считаю, что Ganna - это очень важное открытие. Их убедительный голос занимает свою индивидуальную позицию между джазом и фолком. Вместе музыканты Ganna по-настоящему захватывающие дух, и для меня они невероятно свежие и страстные в своей музыке, просто светится спокойствием, движением, потоком и удовольствием ... »

Послушать альбом группы Ganna можно на всех самых популярных мировых музыкальных платформах.