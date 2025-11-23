Зеленський відповів на звинувачення Трампа у невдячності

«Ми вдячні за все, що Америка й президент Трамп роблять заради безпеки», – заявив президент України

Президент України Володимир Зеленський подякував американському лідерові Дональду Трампу невдовзі після того, як той звинуватив українську владу в невдячності. Як інформує «Главком», подяку Зеленський висловив у соцмережах.

«Лідерство Сполучених Штатів важливе, ми вдячні за все, що Америка й президент Трамп роблять заради безпеки, і зберігаємо максимальну конструктивність», – написав він.

Пізніше Зеленський опублікував іще один пост, у якому ще раз заявив, що «Україна вдячна Сполученим Штатам, кожному американському серцю та особисто Президенту Трампу за допомогу, яка, починаючи з «джавелінів», рятує життя українців».

Як відомо, кілька годин тому лідер США заявив, що «керівництво» України «не висловило ніякої вдячності» за американські зусилля для завершення війни.

За його словами, «насильницького й жахливого конфлікту», як він назвав російську війну проти України, не сталося б «за наявності сильного та правильного керівництва США та України».

Нагадаємо, президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп остаточно узгодять деталі мирного плану щодо припинення повномасштабної війни, розв’язаної Росією проти України, під час їхньої особистої зустрічі.

Як відомо, американський журналіст Нік Шіфрін поділився повідомленням про те, що мирний план США щодо України передбачає «список бажань росіян». Речник Державного департаменту Томмі Піготт заперечив цю інформацію та повідомив, що над планом працювали три сторони: американська, українська та російська.

Також президент США Дональд Трамп підтвердив крайній термін – до наступного четверга, 27 листопада, Україна має погодитися на 28-пунктний мирний план. Згодом у своїй промові Дональд Трамп фактично заявив, що Україна має погодитися на запропонований мирний план – інакше ризикує втратити американську підтримку.

Трамп сказав, що президенту України Володимиру Зеленському доведеться схвалити американський мирний план. Пізніше він заявив, що мирний план, представлений Україні, не є остаточною пропозицією щодо припинення війни з Росією.

До слова, американські законодавці різного політичного спектра різко розкритикували так звану мирну угоду. За словами сенаторів та членів Конгресу, пропозиції, що передбачають значні поступки Києва на користь Москви, можуть поставити під загрозу національні інтереси США, підірвати безпеку союзників і стати подарунком для Володимира Путіна.

За повідомленням Spiegel, європейські партнери України підготували та передали Сполученим Штатам власну, перероблену версію американського 28-пунктного мирного плану.

Варто зазначити, що адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.