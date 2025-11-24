Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 25 листопада 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

Свята 25 листопада в церковному календарі – День пам’яті священномученика Климента, єпископа Римського

25 листопада православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Климента, єпископа Римського. Святий Климент є одним із найшанованіших ранніх християнських проповідників і наставників.

«Главком» розповідає про релігійне свято, історію, традиції та прикмети 25 листопада 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого священномученика Климента, єпископа Римського

Яке релігійне свято відзначається 25 листопада 2025: традиції та молитва фото 1

25 листопада вшановується пам'ять священномученика Климента I, Папи Римського. Він був учнем святого апостола Петра і став четвертим єпископом Риму (очолював Римську Церкву наприкінці І століття). Його відомість пов'язана з «Посланнями до Коринтян», у яких він проповідував єдність і мир.

За часів імператора Траяна Климент був засланий до Криму, де продовжував свою місіонерську діяльність. Завдяки його молитві, за переказами, в посушливій місцевості відкрилося джерело води. За те, що він навернув до християнства велику кількість людей, Климент був страчений – його втопили у Чорному морі з прив'язаним до шиї якорем. Його мощі пізніше були знайдені святими рівноапостольними Кирилом і Мефодієм. Святий Климент вважається покровителем моряків.

Молитви дня

О, священномученику Клименте, Папо Римський, мужній світильнику віри! Ми, грішні, припадаємо до тебе і просимо: моли Христа Бога нашого, щоб утвердив нас у вірі та благочесті. Допоможи нам вийти з темряви нерозуміння і захисти від підступів ворожих. Виблагай нам прощення гріхів та мирне життя, щоб ми, наслідуючи твою стійкість, прославляли ім'я Господа.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Народні прикмети цього дня, який називали «Клим Морозник», тісно пов'язані з настанням зими:

  • Якщо на Климента день ясний – чекайте на потужні морози.
  • Якщо на річках уже встав лід, то до весни його міцність збережеться.
  • Якщо цього дня йде сніг, вважалося, що літо буде дощовим.
  • Якщо вітер дме з півночі – насувається потужне похолодання.

Читайте також:

