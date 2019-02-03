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    Жизнь

    Мартин Фримен потратил пять миллионов фунтов, чтобы поселиться рядом с Бенедиктом Камбербэтчем

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    Мартин Фримен потратил пять миллионов фунтов, чтобы поселиться рядом с Бенедиктом Камбербэтчем

    После расставания с женой актер приобрел недвижимость в фешенебельном районе Лондона

    Мартин Фримен и Бенедикт Камбербэтч стали соседями. 47-летний исполнитель роли доктора Ватсона в британском сериале «Шерлок» потратил пять миллионов фунтов стерлингов, чтобы приобрести дом рядом со своим коллегой.

    Жилье Фримену пришлось искать в 2017 году после расставания с женой, актрисой Амандой Аббингтон. Как и недвижимость Камбербэтча, новый дом актера находится в северо-западной части Лондона, в фешенебельном районе. В доме имеется пять спален и винный погребок, а на прилегающей к постройке территории разбит сад с ландшафтным дизайном.

    «Мартин - звезда, а его новый дом – в числе лучших. Это район, который облюбовали многие звезды кино и телевидения, ему очень нравится там жить», - сообщил журналистам знакомый с ситуацией источник.

    К слову, семейное гнездышко актера было гораздо более скромным. Дом в Хартфордшире, где Фримен жил с супругой, сыном Джо и дочерью Грэйс, стоил 1,4 миллиона фунтов стерлингов. Как отмечает The Sun, сразу выложить круглую сумму за новое жилище артист не смог, для этого ему пришлось ему пришлось брать в банке кредит.

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