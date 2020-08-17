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    Жизнь

    Мать покойного сына Виктора Павлика жестко обратилась к жене артиста: Паша тебя терпеть не мог

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    Экс-жена&nbsp;украинского певца Виктора Павлика Лариса Созаева - Мать покойного сына Виктора Павлика жестко обратилась к жене артиста: Паша тебя терпеть не мог
    Экс-жена украинского певца Виктора Павлика Лариса Созаева

    Впоследствии Лариса Созаева удалила эмоциональную публикацию

    Экс-жена украинского певца Виктора Павлика Лариса Созаева, общий сын которых умер от рака, обратилась к молодой избраннице артиста.

    Так, на странице в Facebook бывшая возлюбленная исполнителя опубликовала видео, на которых концертный директор Виктора Екатерина Репяхова, одетая в черное платье, рассуждает об утрате Павла и поведении музыканта.

    «Мы должны еще кому-то доказывать, что нам действительно плохо, что Виктору плохо. То есть он должен вести себя себя так, чтобы кто-то не подумал "А вдруг ему не плохо". Понимаете, в чем абсурд?», - говорит в сториз Екатерина

    В ответ на это Созаева эмоционально высказалась, отметив, чтобы Репяхова «сняла черную одежду и не позорилась».

    «Я тебе разрешаю прямо сейчас официально радоваться и веселиться, ибо к моему горю ты не имеешь никакого отношения. Паша тебя терпеть не мог! Снимай черную одежду и живи так, как ты жила все это время! Не позорься!», - написала Лариса.

    Впрочем, через некоторое время Созаева удалила пост со своей страницы.

    Кроме того, мама покойного мальчика отметила, что Павел очень любил звездного отца

    «Злился, переживал и прощал. И старший сын Саша и Кристина — они его дети — продолжают любить и поддерживать. Самое важное для Виктора это самореализация, работа и помощь своим детям! Поэтому работать ему необходимо! Не будем это больше обсуждать!», - заметила Лариса

    Напомним, что на 22-м году ушел из жизни младший сын Виктора Павлика, 21-летний Павел. В 2018 году у парня диагностировали саркому позвонков.

     

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