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    Шоу-биз

    Умерла исполнительница хита «Ягода-малина»

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    Российская певица Валентина Легкоступова - Умерла исполнительница хита «Ягода-малина»
    Российская певица Валентина Легкоступова

    Артистке было 54 года

    Умерла российская певица Валентина Легкоступова. Об этом сообщила дочь артистки Анетта Бриль в своем Instagram-аккаунте.

    «Сегодня в 15:30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память», — говорится в посте.

    Анна Бриль не раскрыла детали случившегося. Легкоступовой было 54 года

    11 августа сообщалось, что исполнительница хита «Ягода-малина» с 23 июля не выходила на связь с дочерью и сыном. Артистку якобы обнаружили в квартире в Москве в состоянии алкогольного опьянения с многочисленными травмами. Она находилась там с мужем Юрием Фирсовым, таким же пьяным.

    Супругов поместили в наркологическую клинику, откуда Фирсов сбежал, после чего певица впала в кому. Позднее появилась информация о том, что Легкоступову подключили к аппарату ИВЛ.

     

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