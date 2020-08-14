Умерла исполнительница хита «Ягода-малина»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Российская певица Валентина Легкоступова

Артистке было 54 года

Умерла российская певица Валентина Легкоступова. Об этом сообщила дочь артистки Анетта Бриль в своем Instagram-аккаунте.

«Сегодня в 15:30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память», — говорится в посте.

Анна Бриль не раскрыла детали случившегося. Легкоступовой было 54 года

11 августа сообщалось, что исполнительница хита «Ягода-малина» с 23 июля не выходила на связь с дочерью и сыном. Артистку якобы обнаружили в квартире в Москве в состоянии алкогольного опьянения с многочисленными травмами. Она находилась там с мужем Юрием Фирсовым, таким же пьяным.

Супругов поместили в наркологическую клинику, откуда Фирсов сбежал, после чего певица впала в кому. Позднее появилась информация о том, что Легкоступову подключили к аппарату ИВЛ.