Больше не рэперша? Alyona Alyona перепела хит Рианны
Рэперша alyona alyona
Артистка перепела трек американской звезды Love on the brain
Популярна украинская рэперша alyona alyona поразила поклонников исполнением поп-песни. В своем Инстаграме Алена запостила видео, снятое во время урока вокала. В ролике реперша исполняет трек Love on the brain американской поп-звезды Рианны.
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Ранее «Скотч» сообщал, что трансгендерная актриса сериала «Эйфория» и модель Хантер Шафер впервые попала на обложку модного журнала Allure. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте.
На одном из размещенных портретов 20-летняя знаменитость сфотографировали с убранными волосами и ярким макияжем.
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