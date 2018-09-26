Мать троих детей сбросила 20 кг и выиграла в соревнованиях по фитнес-бикини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Одной из героинь шоу «Цієї миті рік потому» стала мать троих детей – 28-летняя Светлана Игитян из города Кропивницкого

До родов девушка весила около 52 кг, а после рождения третьего ребенка ее вес увеличился на 20 кг и заметно отобразился на фигуре. Светлана пришла на проект с обещанием вернуть былую форму и принять участие в соревнованиях по фитнес-бикини. Через год участницу с трудом можно было узнать – после упорных тренировок ее фигура стала совершенной. И, более того, Светлана получила золотую медаль на конкурсе!

Светлана призналась, что после родов она не только набрала лишний вес, но и появились другие проблемы со здоровьем -одышки и боль в спине.

«Я не могла даже смотреть на себя в зеркало! Быстро причесывалась, одевалась и бежала куда-то», - призналась участница проекта.

Как признается героиня, она даже не замечала, как набирался вес.

«Существуют стереотипы, что если женщина уже родила троих детей, то она выглядят поникшей и обязательно с лишним весом. Мне не хотелось быть такой. Я поняла, что настал момент действовать, стать примером для детей и объектом восхищения для мужа, который перестал делать мне комплименты», - отметила Светлана.

После обещания, данного в студии «Цієї миті рік потому», женщина начала действовать. Несмотря на домашние хлопоты, маленьких детей и недостаток времени, она пошла в зал, а также пересмотрела свое питание, исключив из рациона мучное.

Вскоре девушка начала заниматься с профессиональным тренером и ее вес начал таять на глазах. Сейчас ее фигура выглядит фантастически! Более того, Светлана получила золото на соревнованиях по фитнес-бикини! Теперь супруг не может оторвать глаз от своей красавицы-жены. Он снова начал говорить любимой о своих чувствах и одаривать ее комплиментами.

Читайте также: Порнография или искусство? Фотографии fashion-коллекции нижнего белья для детей возмутили сеть