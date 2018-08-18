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    Шоу-биз

    Маленький мальчик пришел на шоу «Цієї миті рік потому», что бы выдать маму замуж

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    Маленький мальчик пришел на шоу «Цієї миті рік потому», что бы выдать маму замуж

    Совсем скоро стартует новое шоу «Цієї миті рік потому», которое расскажет о мотивации, силе воли и невероятных достижениях украинцев

    Ведущая проекта Даша Трегубова призналась Scotch, что во время съемок ей приходится и смеяться, и плакать практически над каждой историей.

    «Больше всего плакали над жизненными перипетиями героев. Я смотрела на некоторых – и не понимала, как люди вообще смогли пережить столько бед. Никому не пожелаю испытать то же, что и они. Но, несмотря на все трудности, наши участники смогли собраться, прийти к нам и поставить цель. А, бывает, герои делятся очень забавными историями и мечтами. Тогда мы смеемся всей командой!» - рассказывает Даша Трегубова.

    Участники приходят в студию с самыми разными обещаниями: найти любовь, стать родителями, сбросить лишний вес, очистить город от мусора, оседлать байк в 63 года или даже стать моделью в 67 лет! А некоторые герои ставят себе цели еще необычнее – перелететь Днепр на воздушных шариках или пожать руку самой королеве Великобритании.

    Но больше всех, телеведущую поразил маленький мальчик, который озвучил очень трогательную цель – в течение года выдать маму замуж! Ну а сбылась ли его заветная мечта, телезрители увидят уже совсем скоро.

    Днепр
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