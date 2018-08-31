Героем шоу «Цієї миті рік потому» станет холостяк



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Но это не Никита Добрынин, как многие подумали

Сегодня стартует новое шоу о невероятных перевоплощениях, мотивации и силе воли украинцев - «Цієї миті рік потому».

Новый проект будет вести очаровательная Даша Трегубова. Уже в первом выпуске телезрители познакомятся с шестью героями, одним из которых станет… холостяк.

Холостяка зовут Юрий Приймачок. Он из села Волынка Черниговской области. Трудолюбивый, простой мужчина держит хозяйство, корову, овец, кроликов и…один воспитывает сына.

После болезненного расставания с супругой ту самую единственную он еще не нашел и занялся разведением голубей, которых безумно любит.

На проект холостяк придет с обещанием за год найти свою вторую половинку. А в этом как раз, как он верит, ему помогут любимые птицы.

«Надеюсь найти женщину, которую буду любить больше, чем своих голубей!», - отмечает мужчина.

Юра напишет информацию о себе на листочках, прицепит их к лапкам голубей и выпустит искать ему пару – где голуби сядут, там, возможно, и живет судьба Юры.

Романтичную историю о поиске своей возлюбленной телезрители увидят уже сегодня вечером. А кроме Юрия, в шоу примут участие:

Полина Комисарова, мечтающая избавиться от анорексии. В свои 23 года девушка весит всего лишь 26 кг. Ей поставили диагноз «анорексия». В погоне за идеальным телом она потеряла все: здоровье, друзей, учебу, а также ухудшились отношения с родителями. Девушка мечтает вернуть полноценную жизнь, стать счастливой, набрать вес и перестать стесняться себя. Девушка страдающая от анорексии