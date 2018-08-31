Героем шоу «Цієї миті рік потому» станет холостяк
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Розсилка
Но это не Никита Добрынин, как многие подумали
Сегодня стартует новое шоу о невероятных перевоплощениях, мотивации и силе воли украинцев - «Цієї миті рік потому».
Новый проект будет вести очаровательная Даша Трегубова. Уже в первом выпуске телезрители познакомятся с шестью героями, одним из которых станет… холостяк.
Холостяка зовут Юрий Приймачок. Он из села Волынка Черниговской области. Трудолюбивый, простой мужчина держит хозяйство, корову, овец, кроликов и…один воспитывает сына.
После болезненного расставания с супругой ту самую единственную он еще не нашел и занялся разведением голубей, которых безумно любит.
На проект холостяк придет с обещанием за год найти свою вторую половинку. А в этом как раз, как он верит, ему помогут любимые птицы.
«Надеюсь найти женщину, которую буду любить больше, чем своих голубей!», - отмечает мужчина.
Юра напишет информацию о себе на листочках, прицепит их к лапкам голубей и выпустит искать ему пару – где голуби сядут, там, возможно, и живет судьба Юры.
Романтичную историю о поиске своей возлюбленной телезрители увидят уже сегодня вечером. А кроме Юрия, в шоу примут участие:
- Полина Комисарова, мечтающая избавиться от анорексии. В свои 23 года девушка весит всего лишь 26 кг. Ей поставили диагноз «анорексия». В погоне за идеальным телом она потеряла все: здоровье, друзей, учебу, а также ухудшились отношения с родителями. Девушка мечтает вернуть полноценную жизнь, стать счастливой, набрать вес и перестать стесняться себя.Девушка страдающая от анорексии
- Даша Петрик, которая ставит цель найти своих биологических родителей. Когда Даше было 3 недели, ее нашли в сугробе снега под роддомом – родная мать оставила дочь и исчезла, оставив только записку. Девочку отправили в детдом, а через полгода Дашу усыновила бездетная семья. До 22 лет девушка не знала, что она – приемный ребенок. Но когда правда выяснилась, Даша загорелась желанием найти биологических родителей и узнать, почему они так поступили.Даша Петрик/IMAGE_DESCRIPTION]
- Лилия и Василий Шевела, цель которых – преодолеть рак и стать родителями. Сразу после свадьбы Лиля узнала, что у нее рак шейки матки 2 стадии, и ей нужно удалить все детородные органы. Девушка мечтает за год побороть страшный недуг и все же стать матерью.Лилия и Василий Шевела
- Елена и Андрей Нелипы, которые больше всего на свете хотят стать родителями. Пара уже много лет не может завести ребенка. После обследований у врачей выяснилось, что причина в Андрее – ему диагностировали бесплодие. Мужчина решается на болезненную и опасную операцию, чтобы получить последний шанс стать отцом.Елена и Андрей Нелипы
- Соня Семенюк, цель которой похудеть на 60 кг. Сейчас вес Сони составляет 120 кг. Ее бросил молодой человек, с которым она мечтала о детях и браке. Цель девушки – сбросить 60 кг, но на пути к ней есть большая проблема – любимое блюдо. Девушка не может жить без шаурмы – она ест ее практически каждый день. Кроме того, Соня не занимается спортом и на ней едва сходится ее костюм медсестры…Смогут ли участники достичь поставленных целей и спустя год работы над собой удивить страну результатом – телезрители узнаю уже сегодня вечером.Соня СеменюкКоментарі ()1000 символів залишилось
- Лилия и Василий Шевела, цель которых – преодолеть рак и стать родителями. Сразу после свадьбы Лиля узнала, что у нее рак шейки матки 2 стадии, и ей нужно удалить все детородные органы. Девушка мечтает за год побороть страшный недуг и все же стать матерью.