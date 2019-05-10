Меган Маркл и Кейт Миддлтон с мужьями запустили горячую линию помощи



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Меган Маркл и принц Гарри

Члены королевской семьи анонсировали запуск совместного проекта, направленного на оказание помощи людям с психическими проблемами

Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с Меган Маркл и принцем Гарри запустили горячую линию Shout. Этот бесплатный сервис по обмену текстовыми сообщениями предназначен для круглосуточной поддержки британцев, которые столкнулись с жизненными трудностями.

Принц Уильям уже обратился к гражданам Великобритании и призвал их стать волонтерами горячей линии. «Гарри, Меган, Кэтрин и я видели, как работает служба, и очень рады за ее будущее», — поделился будущий король.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 10 Май 2019 в 12:04 PDT

Стоит отметить, что в ноябре прошлого года королевские семьи уже встречались с волонтерами и обсуждали подобный сервис поддержки британцев.

Джерело: graziamagazine.ru