Меган Маркл и Кейт Миддлтон с мужьями запустили горячую линию помощи
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Члены королевской семьи анонсировали запуск совместного проекта, направленного на оказание помощи людям с психическими проблемами
Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с Меган Маркл и принцем Гарри запустили горячую линию Shout. Этот бесплатный сервис по обмену текстовыми сообщениями предназначен для круглосуточной поддержки британцев, которые столкнулись с жизненными трудностями.
Принц Уильям уже обратился к гражданам Великобритании и призвал их стать волонтерами горячей линии. «Гарри, Меган, Кэтрин и я видели, как работает служба, и очень рады за ее будущее», — поделился будущий король.
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Стоит отметить, что в ноябре прошлого года королевские семьи уже встречались с волонтерами и обсуждали подобный сервис поддержки британцев.
Джерело: graziamagazine.ru