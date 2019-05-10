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    Жизнь

    Меган Маркл и Кейт Миддлтон с мужьями запустили горячую линию помощи

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    Меган Маркл и принц Гарри - Меган Маркл и Кейт Миддлтон с мужьями запустили горячую линию помощи
    Меган Маркл и принц Гарри

    Члены королевской семьи анонсировали запуск совместного проекта, направленного на оказание помощи людям с психическими проблемами

    Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с Меган Маркл и принцем Гарри запустили горячую линию Shout. Этот бесплатный сервис по обмену текстовыми сообщениями предназначен для круглосуточной поддержки британцев, которые столкнулись с жизненными трудностями.

    Принц Уильям уже обратился к гражданам Великобритании и призвал их стать волонтерами горячей линии. «Гарри, Меган, Кэтрин и я видели, как работает служба, и очень рады за ее будущее», — поделился будущий король.

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    Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal)

    Стоит отметить, что в ноябре прошлого года королевские семьи уже встречались с волонтерами и обсуждали подобный сервис поддержки британцев.

    Джерело: graziamagazine.ru

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