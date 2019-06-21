Меган Маркл и принц Гарри не хотят работать в фонде Кейт Миддлтон и принца Уильяма



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Принц Гарри и Меган Маркл Legion-Media

37-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри любят делать всё по‑своему. Супруги хотят как можно меньше зависеть от королевской семьи, и им это удается

Герцоги Сассекские приняли решение покинуть благотворительную организацию Royal Foundation, которую они возглавляли совместно с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Они создадут собственный фонд, однако обе пары продолжат работать над проектом Heads Together по поддержке психологического здоровья.

Представители Royal Foundation рассказали, что решение Меган и Гарри отделиться от герцогов Кембриджских было принято после анализа структуры фонда. Штаб-квартиры организаций будут расположены в разных местах: Букингемский дворец достанется Меган и Гарри, а Кенсингтонский — Кейт и Уильяму.

«Елизавета II дала разрешение герцогу и герцогине Сассекским на создание своего фонда, который будет базироваться в Букингемском дворце. Их Королевское Величество назначит нового сотрудника по связям, который войдет в группу по связям с общественностью Букингемского дворца и будет отчитываться перед Секретариатом королевы», — заявил пресс-секретарь королевы Догнал МакКейб.

Теперь у супругов появится возможность проявить себя в полной мере. По словам источников, они давно ожидали момента, когда смогут продемонстрировать свою независимость от королевской семьи.

«Это позволит герцогам Сассекским делать все, что они хотят. Их стиль отличается от Кембриджских, и теперь ничего не будет мешать им работать в той мере, в какой они собирались изначально», — рассказал инсайдер изданию Harper's Bazaar.

Меган и Гарри поженились в мае прошлого года. Недавно супруги поделились подробностями торжества, о которых никто не знал раньше. 6 мая этого года у пары родился сын, которому дали имя Арчи. Меган и Гарри отлично справляются со семейными обязанностями, а их знаменитые друзья называют герцогов замечательными родителями.

Джерело: graziamagazine.ru