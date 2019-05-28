Меган Маркл лишилась няни для сына



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Принц Гарри, Меган Маркл и малыш Арчи

От 37-летней Меган Маркл сбежала еще одна сотрудница. Няня малыша Арчи уволилась после испытательного срока.

Герцогиня Сассекская любит держать все под своим контролем и иногда перегибает палку. Супруга принца Гарри не подпускала к сыну даже профессиональную няню, из-за чего женщина попросту написала заявление об уходе после двух недель работы.

«Она не позволяет никому находится наедине с Арчи и игнорирует помощь», — цитирует свои источники в издание Daily Express.

Лишь матери, Дории Маркл, герцогиня разрешала держать сына на руках. Однако даже у нее Меган стремилась как можно скорее забрать малыша. За ненадобностью в помощи Дория вернулась обратно в Лос-Анджелес спустя две недели после рождения внука. В конце концов Меган придется согласиться на няню, иначе она не сможет выполнять свои королевские обязанности.

Это не первый случай, когда из-за Маркл увольняются сотрудники дворца. Сначала от Меган ушли две ассистентки, а затем заявление на увольнение написал королевский пилот.

Джерело: graziamagazine.ru