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    Жизнь

    Меган Маркл лишилась няни для сына

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    Принц Гарри, Меган Маркл и малыш Арчи - Меган Маркл лишилась няни для сына
    Принц Гарри, Меган Маркл и малыш Арчи

    От 37-летней Меган Маркл сбежала еще одна сотрудница. Няня малыша Арчи уволилась после испытательного срока.

    Герцогиня Сассекская любит держать все под своим контролем и иногда перегибает палку. Супруга принца Гарри не подпускала к сыну даже профессиональную няню, из-за чего женщина попросту написала заявление об уходе после двух недель работы.

    «Она не позволяет никому находится наедине с Арчи и игнорирует помощь», — цитирует свои источники в издание Daily Express.

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    Меган Маркл лишилась няни для сына
    Меган Маркл лишилась няни для сына
    Меган Маркл лишилась няни для сына
    Меган Маркл лишилась няни для сына
    Меган Маркл лишилась няни для сына

    Лишь матери, Дории Маркл, герцогиня разрешала держать сына на руках. Однако даже у нее Меган стремилась как можно скорее забрать малыша. За ненадобностью в помощи Дория вернулась обратно в Лос-Анджелес спустя две недели после рождения внука. В конце концов Меган придется согласиться на няню, иначе она не сможет выполнять свои королевские обязанности.

    Это не первый случай, когда из-за Маркл увольняются сотрудники дворца. Сначала от Меган ушли две ассистентки, а затем заявление на увольнение написал королевский пилот.

    Джерело: graziamagazine.ru

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