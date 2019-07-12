Меган Маркл осудили за неумение правильно обращаться с ребенком

В чем только не обвиняли герцогиню Сассекскую, и вот опять на нее накатилась волна критики

На днях Меган Маркл в компании с Кейт Миддлтон и ее детьми посетила благотворительный матч по поло, в котором приняли участие принц Гарри и принц Уильям. С собой она взяла двухмесячного Арчи Харрисона и попала в объективы папарацци. Среди потока всеобщего умиления нашлось место и для резкой критики в адрес Маркл за то, что она не умеет правильно держать ребенка на руках.

Члены королевской семьи редко собираются все вместе, но Меган Маркл все равно перевела все внимание публики на себя. Она и Кейт вместе с детьми расположились на поляне недалеко от игрового поля, где фотографы и устроили герцогиням засаду. Позже эти фото стали доступны интернет-пользователям, которые нашли к чему придраться.

«Кто-нибудь может научить эту женщину правильно держать Арчи?», «Полностью согласна, ему всего пара месяцев, его нельзя держать на руках подобным образом», «Не хочу наезжать на нее, но я работала с детьми, так их придерживать нельзя», «Она выглядит так, будто никогда не брала детей на руки», - высказали свое возмущение пользователи сети.