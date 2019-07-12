Меган Маркл осудили за неумение правильно обращаться с ребенком

Члены королевской семьи редко собираются все вместе, но Меган Маркл все равно перевела все внимание публики на себя. Она и Кейт вместе с детьми расположились на поляне недалеко от игрового поля, где фотографы и устроили герцогиням засаду. Позже эти фото стали доступны интернет-пользователям, которые нашли к чему придраться.
«Кто-нибудь может научить эту женщину правильно держать Арчи?», «Полностью согласна, ему всего пара месяцев, его нельзя держать на руках подобным образом», «Не хочу наезжать на нее, но я работала с детьми, так их придерживать нельзя», «Она выглядит так, будто никогда не брала детей на руки», - высказали свое возмущение пользователи сети.
Также они отметили, что Меган стоило привезти с собой коляску, где Арчи мог спокойно поспать, а также озаботиться тем, чтобы на ребенке были носочки и шапочка. Другая часть пользователей заступилась за герцогиню и объяснила недовольным, что она молодая мама и скоро всему научится, к тому же в ее действиях не было ничего, что могло бы реально навредить сыну.