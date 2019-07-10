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    Жизнь

    Создатели «Форс-мажоров» придумали способ вернуть Меган Маркл в сериал

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    Меган Маркл в сериале «Форс-мажоры»

    Приняв предложение руки и сердца принца Гарри и переехав в Великобританию, Меган Маркл пришлось завершить актерскую карьеру

    Между тем сериал «Форс-мажоры», сделавший ее знаменитой, продолжается - создатели объявили о начале съемок последнего, девятого сезона. 

    Вернуться в проект перед его завершением решил экранный муж Меган- актер Патрик Джей Адамс, который пропустил последние сезоны. А вот знакового камбэка самой Меган и ее героини Рэйчел Зейн продюсерам добиться не удалось. Но они придумали ход, который бы позволил не нарушать сюжетную линию. По сценарию нового сезона Майк Росс (герой Патрика Джея Адамса) возвращается в Нью-Йорк из Сиэтла, куда он переехал с Рэйчел, и будет звонить ей по телефону. Непосредственного участия самой Меган в съемках не понадобится, у создателей сериала в большом количестве сохранились ее звуковые записи.

    «Для Майка это будет просто поездка в Нью-Йорк. Он продолжает жить в Сиэтле. Майк и Рэйчел строят свою жизнь вместе, похоже, у них все хорошо. Рэйчел будет говорить с ним по телефону: «Люблю тебя, милый», и это будет подтверждением того, что они счастливы вместе», - сказал Патрик в интервью Entertainment Tonight.

    Как стало известно еще в январе, девятый сезон сериала станет последним. В качестве причины закрытия проекта создатели называют стабильно падающие рейтинги. По данным Fox News, последний сезон увидели 1,2 миллиона зрителей, что на 100 тысяч меньше предыдущего. И это критические цифры, учитывая, что первый сезон в 2011 году посмотрели 4,6 миллионов человек.


    Джерело: Hello!

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