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    Жизнь

    Меган Маркл поделилась неопубликованными ранее «беременными» фото

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    Принц Гарри и Меган Маркл - Меган Маркл поделилась неопубликованными ранее «беременными» фото
    Принц Гарри и Меган Маркл

    Герцогиня Сассекская не устает вспоминать время беременности

    В Instagram Меган Маркл и принца Гарри были опубликованы ранее не обнародованные снимки беременной герцогини Сассекской.

    Фото были сняты, когда жена принца приехала с визитом в благотворительную организацию Smart Works Charity. Целью фонда является помочь женщинам найти работу. Для этого им подбирают одежду и другие вещи, которые могут пригодиться.

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    Меган Маркл поделилась неопубликованными ранее «беременными» фото
    Меган Маркл поделилась неопубликованными ранее «беременными» фото
    Меган Маркл поделилась неопубликованными ранее «беременными» фото
    Меган Маркл поделилась неопубликованными ранее «беременными» фото
    Меган Маркл поделилась неопубликованными ранее «беременными» фото
    Меган Маркл поделилась неопубликованными ранее «беременными» фото
    Меган Маркл поделилась неопубликованными ранее «беременными» фото
    Меган Маркл поделилась неопубликованными ранее «беременными» фото
    Меган Маркл поделилась неопубликованными ранее «беременными» фото
    Меган Маркл поделилась неопубликованными ранее «беременными» фото
    Меган Маркл поделилась неопубликованными ранее «беременными» фото
    Меган Маркл поделилась неопубликованными ранее «беременными» фото

    Меган побывала в организации несколько раз, о чем свидетельствуют снимки. На нескольких из них на ней надето темное расклешенное пальто, узкие брюки и лодочки. На последнем же она запечатлена в белом платье-футляре с геометрическим рисунком.

    Во время «королевской инспекции» герцогине бросилось в глаза, что несмотря на обилие вещей, они, порой, не подходили друг к другу по стилю, цветовой гамме и размеру.

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