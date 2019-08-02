Меган Маркл поделилась неопубликованными ранее «беременными» фото



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Принц Гарри и Меган Маркл

Герцогиня Сассекская не устает вспоминать время беременности

В Instagram Меган Маркл и принца Гарри были опубликованы ранее не обнародованные снимки беременной герцогини Сассекской.

Фото были сняты, когда жена принца приехала с визитом в благотворительную организацию Smart Works Charity. Целью фонда является помочь женщинам найти работу. Для этого им подбирают одежду и другие вещи, которые могут пригодиться.

Меган побывала в организации несколько раз, о чем свидетельствуют снимки. На нескольких из них на ней надето темное расклешенное пальто, узкие брюки и лодочки. На последнем же она запечатлена в белом платье-футляре с геометрическим рисунком.

Во время «королевской инспекции» герцогине бросилось в глаза, что несмотря на обилие вещей, они, порой, не подходили друг к другу по стилю, цветовой гамме и размеру.