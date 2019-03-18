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    Жизнь

    Меган Маркл повеселится на еще одной вечеринке в честь будущего ребенка

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    Принц Гарри и Меган Маркл - Меган Маркл повеселится на еще одной вечеринке в честь будущего ребенка
    Принц Гарри и Меган Маркл
    Legion Media

    Герцогиня Сассекская готовится к родам

    37-летняя Меган Маркл находится уже на восьмом месяце беременности. Будущая мама решила провести вторую вечеринку baby shower.

    На этот раз супруга принца Гарри соберет гостей в Лондоне. Местом проведения вечеринки скорее всего станет Букингемский дворец, куда пришлось перенести праздник из-за ремонта во Флогмор-хаусе, резиденции герцогов Сассекских.

    По информации инсайдеров, на этот раз Меган пригласила всего шесть человек, в числе которых оказалась Виктория Бекхэм.

    Первую вечеринку в честь будущего ребенка герцогиня устроила в Нью-Йорке, куда прилетела специально ради встречи с друзьями. Среди гостей праздника была теннисистка Серена Уильямс и Джордж Клуни с женой.

    Роскошный праздник дорого обошелся герцогине. Журналисты подсчитали, что на вечеринку Меган Маркл потратила более 350 тысяч фунтов стерлингов.

    Джерело: graziamagazine.ru

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