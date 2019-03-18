Меган Маркл повеселится на еще одной вечеринке в честь будущего ребенка



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Принц Гарри и Меган Маркл Legion Media

Герцогиня Сассекская готовится к родам

37-летняя Меган Маркл находится уже на восьмом месяце беременности. Будущая мама решила провести вторую вечеринку baby shower.

На этот раз супруга принца Гарри соберет гостей в Лондоне. Местом проведения вечеринки скорее всего станет Букингемский дворец, куда пришлось перенести праздник из-за ремонта во Флогмор-хаусе, резиденции герцогов Сассекских.

По информации инсайдеров, на этот раз Меган пригласила всего шесть человек, в числе которых оказалась Виктория Бекхэм.

Первую вечеринку в честь будущего ребенка герцогиня устроила в Нью-Йорке, куда прилетела специально ради встречи с друзьями. Среди гостей праздника была теннисистка Серена Уильямс и Джордж Клуни с женой.

Роскошный праздник дорого обошелся герцогине. Журналисты подсчитали, что на вечеринку Меган Маркл потратила более 350 тысяч фунтов стерлингов.

Джерело: graziamagazine.ru