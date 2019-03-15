У Меган Маркл и принца Гарри появится собственная пресс-служба



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Принц Гарри и Меган Маркл Legion-Media

У 37-летней Меган Маркл и 34-летнего принца Гарри появятся свои поданные

С тех пор как в мае прошлого года Меган и Гарри поженились, у них с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон был общий штаб персонала. Только сейчас Елизавета II позволила герцогу и герцогине Сассекским полностью отделиться от герцогов Кэмбриджских.

По заявлению Букингемского дворца, такое решение поможет будущим родителям оптимизировать и наладить быт в связи с переездом из Кенсингтонского дворца в загородную резиденцию Фрогмор-хаус. Несмотря на то, что братьям и их женам без конфликтов удавалось делить прислугу на протяжении года, это все же создавало некоторые неудобства. Тем более с наступлением беременности Меган.

Теперь же в королевском дворце появится еще один штаб. Он расположится в Букингемском дворце и будет работать только на Гарри и его супругу. Здесь будет отдельная пресс-служба, а также у пары появится собственные помощники, советники и пиарщики.

В понедельник внуки Елизаветы II, а также их жены вместе вышли в свет. Они посетили службу в Вестминстерском аббатстве по случаю Дня Содружества наций. Герцогиня Кэмбриджская была невероятно элегантной в красном пальто, в котором в 2014 году побывала в Новой Зеландии. Меган поставила на белый total look. Она надела платье миди и пальто в тон.

Это было последнее мероприятие, которое экс-актриса посетила перед родами. На девятом месяце беременности она ушла в декретный отпуск.

Джерело: graziamagazine.ru