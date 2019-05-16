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    Жизнь

    Меган Маркл пригласила подругу из Канады в Лондон, чтобы познакомить с сыном

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    Меган Маркл пригласила подругу из Канады в Лондон, чтобы познакомить с сыном

    37-летняя герцогиня Сассекская хочет скорее познакомить сына с близкими людьми

    Меган Маркл пригласила в Лондон свою лучшую подругу из Канады, 39-летнюю бизнесвумен Джессику Мулрани. Владелица бутика одежды уже рассказала подписчикам о предстоящей поездке в Британию. Она опубликовала снимок, на котором позировала ее дочка с одинаковой парой балеток.

    «Собираемся в нашу поездку. Я просто кричу от волнения и восторга. Одинаковые туфли — не слишком ли?», — подписала кадр Джессика.

    Джессика одна из самых близких подруг Меган Маркл. Они познакомились в Торонто, когда бывшая актриса снималась в сериале «Форс-мажоры» (Suits). Джессика и Меган вместе ходили на йогу — так и подружились. Мулрани была приглашена на свадьбу герцогов Сассекских, и одна из первых узнала о беременности супруги принца Гарри.

    Меган Маркл родила сына 6 мая в 5 часов 26 минут по лондонскому времени. Вес малыша — 3260 граммов. Британские подданые и фанаты монаршей семьи осуждали не только рождение малыша, но и тот факт, что герцоги Сассекские нарушили многолетние традиции.

    Джерело: graziamagazine.ru

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