Меган Маркл пригласила подругу из Канады в Лондон, чтобы познакомить с сыном



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37-летняя герцогиня Сассекская хочет скорее познакомить сына с близкими людьми

Меган Маркл пригласила в Лондон свою лучшую подругу из Канады, 39-летнюю бизнесвумен Джессику Мулрани. Владелица бутика одежды уже рассказала подписчикам о предстоящей поездке в Британию. Она опубликовала снимок, на котором позировала ее дочка с одинаковой парой балеток.

«Собираемся в нашу поездку. Я просто кричу от волнения и восторга. Одинаковые туфли — не слишком ли?», — подписала кадр Джессика.

Джессика одна из самых близких подруг Меган Маркл. Они познакомились в Торонто, когда бывшая актриса снималась в сериале «Форс-мажоры» (Suits). Джессика и Меган вместе ходили на йогу — так и подружились. Мулрани была приглашена на свадьбу герцогов Сассекских, и одна из первых узнала о беременности супруги принца Гарри. Меган Маркл родила сына 6 мая в 5 часов 26 минут по лондонскому времени. Вес малыша — 3260 граммов. Британские подданые и фанаты монаршей семьи осуждали не только рождение малыша, но и тот факт, что герцоги Сассекские нарушили многолетние традиции.

Джерело: graziamagazine.ru