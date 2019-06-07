Меган Маркл стала самой влиятельной женщиной Британии



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Меган Маркл

В этом «звании» герцогиня Сассекская обошла Наоми Кэмпбелл и других

Британский Vogue составил рейтинг самых влиятельных женщин страны в 2019 году. В него вошли актрисы, спортсменки, бизнесвумен, активистки и представительницы монаршей семьи. Редакция разместила Меган на первую строчку по нескольким причинам.

Во-первых, супруга принца Гарри является настоящей феминисткой. Именно она приняла решение не демонстрировать сына сразу после его рождения. Во‑вторых, Меган курирует благотворительную организацию Smart Works, которая помогает безработным женщин получить нужное им обучение. Vogue назвал новоиспеченную маму «современной принцессой».

«Революционное решение, которое Меган и Гарри приняли после рождения сына, заслуживает уважения. В целях безопасности ребенка они решили сохранить его появление на свет в тайне», — цитирует слова редактора The Sun.

В рейтинг, помимо Меган, вошли Наоми Кэмпбелл, визжит Пэт МакГрат и автор свадебного платья герцогини Клэр Келлар. Кейт Миддлтон в этот рейтинг не вошла. С полным списком можно ознакомиться здесь.

Недавно Меган Маркл обвинили в излишних тратах. По мнению королевских биографов, Меган — самый расточительный представитель монаршей семьи. Она также отказаласьприсутствовать на приеме с Дональдом Трампом.

Джерело: graziamagazine.ru