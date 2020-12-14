Меган Маркл впервые после выкидыша записала видеообращение

Бывшая актриса подчеркнула, что абсолютно каждый человек может помочь, как минимум — вселить в ближнего надежду и веру в лучшее

Герцогиня Сассекская Меган записала первое видеообращение после своего недавнего заявления о выкидыше. Запись появилась на сайте CNN в разделе Heroes.

В воскресенье вечером, 13 декабря, в эфир вышло видео, в котором Меган Маркл поблагодарила людей, борющихся с коронавирусом. Она отметила заслуги не только докторов, но и медицинского персонала, волонтеров и простых граждан, которые заботились об окружающих во время пандемии.

«Мы видим, что общественность не сидит на месте, а действует. Когда приостановили детские обеденные программы, мы видели, что наши соседи заботились о том, чтобы дети получали необходимое питание. А когда наиболее уязвимые группы и люди со слабым иммунитетом не могли покинуть свои дома, окружающие доставляли к их порогам продукты, в которых они нуждались», — отметила герцогиня Сассекская.

Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.