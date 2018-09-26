  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Меган Маркл выбрала странный лук для спортивного мероприятия

    • Розсилка
    Меган Маркл - Меган Маркл выбрала странный лук для спортивного мероприятия
    Меган Маркл

    Принц Гарри и его супруга встретились с лауреатами Coach Core в университете Лафборо

    Вчера принц Гарри и Меган Маркл прибыли в университет Лафборо, который расположен в 160 километрах от Лондона. Там герцоги Сассекские встретились с лауреатами Coach Core - спортивной программы, по которой молодые люди обучаются навыкам тренерства.

    Как обычно, представители королевской семьи не просто наблюдали за происходящим со стороны, а принимали самое активное участие в тренировках. Так, Меган предложили на скорость ловить и передавать мячи.

    Однако, Меган Маркл выбрала не самый удачный, по мнению пользователей соцсетей, наряд для мероприятия. Вместо того, что бы одеть кроссовки и спортивный костюм, Меган выбрала лодочки, классические брюки и топ с баской. Несмотря на неудобный лук, герцогиня охотно согласилась поиграть в мяч и не пропустила ни одного паса. 

    Читайте также: Оля Полякова снялась в образе королевы Елизаветы ІІ

    Джерело: Hello!

    Меган Маркл Принц Гарри университет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ