Меган Маркл выбрала странный лук для спортивного мероприятия

Принц Гарри и его супруга встретились с лауреатами Coach Core в университете Лафборо

Вчера принц Гарри и Меган Маркл прибыли в университет Лафборо, который расположен в 160 километрах от Лондона. Там герцоги Сассекские встретились с лауреатами Coach Core - спортивной программы, по которой молодые люди обучаются навыкам тренерства.

Как обычно, представители королевской семьи не просто наблюдали за происходящим со стороны, а принимали самое активное участие в тренировках. Так, Меган предложили на скорость ловить и передавать мячи.

Однако, Меган Маркл выбрала не самый удачный, по мнению пользователей соцсетей, наряд для мероприятия. Вместо того, что бы одеть кроссовки и спортивный костюм, Меган выбрала лодочки, классические брюки и топ с баской. Несмотря на неудобный лук, герцогиня охотно согласилась поиграть в мяч и не пропустила ни одного паса.

Watch: Meghan, Duchess of Sussex, taking part in a netball passing drill as Harry takes his place at the other side of the gym pic.twitter.com/XahQULF4Kx