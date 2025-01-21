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Дизайнер розповів, яке таємне послання зробила Меланія Трамп під час інавгурації

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Капелюшок Меланії Трамп наробив галасу у соцмережах
фото із відкритих джерел

Ерік Джавітс, який пошив капелюх на замовлення Меланії Трамп розповів, що символізував її головний убір

Дизайнер Ерік Джавітс розповів, яке «таємне послання» мав капелюх Меланії Трамп на інавгурації її чоловіка Дональда Трампа. Про це пише ABC News.

Ерік Джавітс, який пошив капелюшок на замовлення, заявив, що головний убір першої леді США символізує переосмислення особи Меланії Трамп і відображає консервативні цінності.

«Я думаю, що це час деякої стриманості, це справді свого роду поворотний момент до більш консервативних цінностей. Я також вважаю, що вона думала про протокол і виглядала дуже елегантно і дуже просто», – заявив дизайнер.

На думку Джавітса, образ Меланії Трамп «був дуже потужним візуальним посланням».

Нагадаємо,президент США Дональд Трамп не зміг поцілувати свою дружину Меланію Трамп через її довгий капелюх. 

До слова, розкішний капелюшок, який прикрашав стильний образ першої леді США Меланії Трамп під час інавгураціїї її чоловіка, 47-го президента США Дональда Трампа, був у центрі уваги і став предметом для жартів та мемів у соцмережах. 

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Теги: інавгурація США дизайнер президент Меланія Трамп Дональд Трамп

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