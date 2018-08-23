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    Шоу-биз

    Не похожа на саму себя: Мел Би появилась на публике после подтяжки лица

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    Экс- солистка Spice Girls Мелани Браун - Не похожа на саму себя: Мел Би появилась на публике после подтяжки лица
    Экс- солистка Spice Girls Мелани Браун

    Вчера ведущий Саймон Коуэлл получил именную звезду на Аллее славы в Лос-Анджелесе

    Поддержать его пришли семья и коллеги по шоу America's Got Talent: Хайди Клум, Хоуи Мэндел и бывшая солистка Spice Girls Мелани Браун. Не заметить изменения в лице последней не смогли ни мы, ни западные СМИ.

    Как выяснил Daily Mail, Мелани только что прилетела из Лондона, где проходила процедуру безоперационной подтяжки лица в престижной косметологической клинике. Стоимость услуги - чуть больше пяти тысяч долларов.

    Также певица прошла процедуру радиолифтинга кожи: с помощью высокочастотного излучения прогревается верхний слой кожи, после чего происходит усиленная регенерация новых клеток и активизируется выработка коллагена.

    Джерело: Hello!

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