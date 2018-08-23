Не похожа на саму себя: Мел Би появилась на публике после подтяжки лица



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Экс- солистка Spice Girls Мелани Браун

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Поддержать его пришли семья и коллеги по шоу America's Got Talent: Хайди Клум, Хоуи Мэндел и бывшая солистка Spice Girls Мелани Браун. Не заметить изменения в лице последней не смогли ни мы, ни западные СМИ.

Как выяснил Daily Mail, Мелани только что прилетела из Лондона, где проходила процедуру безоперационной подтяжки лица в престижной косметологической клинике. Стоимость услуги - чуть больше пяти тысяч долларов.

Публикация от Mel B (@officialmelb) 22 Авг 2018 в 1:25 PDT

Также певица прошла процедуру радиолифтинга кожи: с помощью высокочастотного излучения прогревается верхний слой кожи, после чего происходит усиленная регенерация новых клеток и активизируется выработка коллагена.

Джерело: Hello!