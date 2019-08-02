Модель утопила Lamborghini за $300 тысяч в бассейне из-за каблуков



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Девушка похвасталась достижениям в соцсети

Модель Playboy, и бывшая девушка футболиста-красавчика Неймара Сорайя Вучелич утопила свой Lamborghini в бассейне. Об этом она рассказала в своем Instagram.

«Когда ваш высокий каблук соскальзывает с педали тормоза, Lambo попадает в бассейн», — подписала она видео. В кадре машину достает эвакуатор из воды. К слову, такая модель Lamborghini Huracan Evo стоит минимум $300 тысяч.