Бывший муж Ани Лорак признался, сколько вложил в раскрутку артистки

Артистке покупали прокладки, бензин, белье, - рассказал продюсер

Бывший продюсер и возлюбленный украинской певицы Ани Лорак, Юрий Фалеса решил рассказать, сколько денег ушло на то, чтобы сделать девушку популярной. Благодаря чему у нее есть все, о чем мечтают начинающие артисты.

Об этом мужчина рассказал в прямом эфире ток-шоу на телеканале Live.

На раскрутку певицы Юрий потратил не менее 200 тысяч долларов. По нынешним меркам это не менее двух миллионов долларов.

Журналистам Юрий Фалеса признался, что помощникам приходилось ей покупать все бытовые вещи. Всю одежду, белье, продукты и все, что было необходимо для жизни, ей привозили.

«У нее сложная детская жизнь была. Старший брат погиб в Афганистане, мама воспитывала четверых детей. Маме некогда было заниматься детьми», – рассказал продюсер.

При этом, он ни о чем не жалеет, так как вложения очень быстро окупились. Заработок делился пополам, но, в силу молодого возраста, Ани Лорак не умела располагаться правильно деньгами.

«Она тогда была молодая, не умела деньгами управлять, ей все покупали – прокладки, питание, машины, бензин... Ани не ходила по магазинам, ей это не нужно было» - продолжил Юрий Фалеса.

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