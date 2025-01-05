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Повітряна тривога в Києві тривала годину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Повітряна тривога в Києві тривала годину
фото: glavcom.ua

Станом на 13:02 у столиці оголошено відбій повітряної тривоги

У Києві та багатьох областях України пролунали сирени відбою повітряної тривоги.

Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.

Станом на 13:02 у столиці оголошено відбій повітряної тривоги.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

До слова, триває 1047-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав 31 авіаційного удару, скинувши 48 керованих авіаційних бомб (КАБ), використав для ураження 709 дронів-камікадзе. Здійснив близько 3500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. 

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курському напрямках.

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Теги: росія війна тривога Київ ракетна атака

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