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З аеродрому Оленья злетіло кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95

Ірина Бура
glavcom.ua
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З аеродрому Оленья злетіло кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95
фото з відкритих джерел

Злетіли кілька бортів Ту-95МС з російського аеродрому Оленья в Мурманській області РФ

З російського аеродрому злетіли літаки, які можуть здійснити пуски крилатих ракет по території України. Про це о 03:20 повідомили Повітряні сили.

Зазначається, що злетіли кілька бортів Ту-95МС з російського аеродрому Оленья в Мурманській області РФ.

«Зафіксовано зліт декількох Ту-95мс з аеродрому Оленья. Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок атаки російських БпЛА по Києву 12 грудня зафіксовано падіння уламків в Печерському районі столиці. Попередньо – на відкритій території, без пожежі та потерпілих. 

А в Індустріальному районі Харкова 13 грудня зафіксовано удар безпілотника по п’ятиповерховому житловому будинку. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов в Telegram.

До слова, Російська Федерація здійснила вже 11-ту за 2024 рік масовану атаку на обʼєкти цивільної енергетичної інфраструктури.

Окрім того, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95.

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Теги: росія окупанти авіація війна ворог Повітряні сили ЗСУ

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