Коли РФ може вдарити «Орєшніком» по Україні? Financial Times назвала дату

Росія має намір запустити ще одну експериментальну ракету «Орєшнік» по Україні

Росія розглядає можливість повторного удару «Орєшніком» по Україні вже цими вихідними, 14 та 15 грудня. Про це повідомляє газета Financial Times із посиланням на представника Ради національної безпеки США.

«Як публічно заявив Путін, Росія має намір запустити ще одну експериментальну ракету «Орєшнік» по Україні, і не виключено, що може зробити це найближчими днями», – сказало джерело видання.

Financial Times пише, що РФ хотіла використати ракету для залякування України та її прихильників. Однак, за словами американського чиновника, «Орєшнік» «не змінює правила гри на полі бою».

«Але реальність така, що Росія, ймовірно, має лише кілька таких експериментальних ракет, і ця зброя несе меншу боєголовку, ніж інші ракети, які Росія регулярно запускала по Україні», – додав представник Ради національної безпеки США.

Раніше агентство Bloomberg також повідомляло, що Росія найближчими днями може запустити ще одну балістичну ракету середньої дальності «Орешник» по Україні.

Згодом заступниця речника Пентагону США Сабріна Сінгх повідомила, що США не виключають, що РФ може завдати удару по Україні балістичною ракетою середньої дальності «Орешник» найближчими днями.

Як повідомлялося, 21 листопада Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік». Під удар потрапило підприємство «Південмаш». Запуск провели з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Диктатор Путін заявив про «успішне випробування» нового озброєння.