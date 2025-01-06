Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Брав участь у звільненні Ірпеня та Бучі. Згадаймо розвідника Юрія Назарука

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Брав участь у звільненні Ірпеня та Бучі. Згадаймо розвідника Юрія Назарука
З 2015 року Назарук виконував завдання у районі проведення АТО/ООС
колаж: glavcom.ua

На особистому рахунку героя кілька спалених одиниць ворожої техніки та десятки знищених окупантів

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Юрія Назарука.

Співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Юрій Назарук загинув 2 серпня 2022 року у бою на Луганщині. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. 

Юрій Назарук народився в селі Сокіл Рожищенської громади на Волині.  

З 2015 року виконував завдання у районі проведення АТО/ООС. Зокрема, у червні 2016 року особовий склад розвідгрупи під командуванням Назарука виконував задачі із затримання диверсійно-розвідувальних груп противника поблизу села Водяне. Під час тієї операції трьох російських бойовиків було ліквідовано та ще вісьмох взято у полон зі зразками озброєння та особистими документами.

З 2015 року воїн виконував завдання у районі проведення АТО/ООС
З 2015 року воїн виконував завдання у районі проведення АТО/ООС
фото: Головне управління розвідки Міноборони

Нагороди Юрія Назарука

  • Звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (2022, посмертно)
  • Орден Богдана Хмельницького III ст. (20 липня 2016) – за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі
  • Орден «За мужність» III ст.
  • Відзнаки Міністерства оборони України – нагрудні знаки «За військову доблесть», «Знак пошани», медаль «Захиснику України»
  • Почесний нагрудний знак Начальника Генерального штабу «За досягнення у військовій службі» II ст.
  • Нагрудний знак «Сухопутні Війська України»
  • Медаль «Операція Об'єднаних Сил. За звитягу та вірність»

Співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Юрій Назарук 2 серпня 2022 року поліг у бою на Луганщині.

«З перших днів повномасштабного вторгнення окупаційних військ на територію України майор Юрій Назарук брав участь у звільненні від російської нечисті Ірпеня та Бучі, виконував бойові завдання в Запорізькій області, на Миколаївщині, Луганщині та Донеччині. Був одним із героїчних захисників Маріуполя. На особистому рахунку героя кілька спалених одиниць ворожої техніки та десятки знищених окупантів. Морально та фізично сильний, він завжди вмів блискавично ухвалювати сміливі рішення, які зберегли сотні життів захисників України. Мав беззаперечний авторитет та повагу серед бойових побратимів», – розповіли побратими.

Попрощалися з майором Назаруком у Києві 6 червня 2022 року.

Юрій Назарук загинув 2 сервня 2022 року у бою на Луганщині
Юрій Назарук загинув 2 сервня 2022 року у бою на Луганщині
фото: Район.Рожище

У Сокільській школі зняли щемне відео спогадів про загиблого Героя Юрія Назарука.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: хвилина мовчання українці війна пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктаор під час пресконференції, 19 грудня 2024 року
Підсумкова конференція Путіна: Росія змінила формулу досягнення величі
19 грудня, 2024, 13:44
У США Андрій Єрмак провів зустрічі з представниками команди обраного Президента Дональда Трампа та обох палат і партій Конгресу
Єрмак зустрівся з представниками команди Трампа: говорили про плани РФ та як їм завадити
6 грудня, 2024, 10:31
Момент ураження системи спостереження противника
Морські дрони знищили російські системи спостереження на газових платформах поблизу Криму (відео)
7 грудня, 2024, 09:15
Башар Асад з дружиною
«Троянда пустелі». Що відомо про дружину Башара Асада
9 грудня, 2024, 16:20
Зеленський сказав, що якби Україна мала більше озброєння, то могла б швидше тиснути на фронті
Зеленський зробив заяву щодо територіальних поступок Росії
11 грудня, 2024, 19:56
Військовий облік має вестися на всіх підприємствах України, однак спеціалістів, які володіють необхідними знаннями, наразі не вистачає
В Україні з'являться інспектори з військового обліку
24 грудня, 2024, 22:41
РФ від початку повномасштабної війни втратила в Україні 31610 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
Втрати ворога станом на 18 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
18 грудня, 2024, 07:49
Триває 1031-й день повномасштабної війни
Окупанти запустили «Шахеди»: куди прямують дрони
20 грудня, 2024, 19:22
У Нововасилівці точаться запеклі бої
Покровський напрямок: DeepState повідомив про важку ситуацію в Нововасилівці
2 сiчня, 00:52

Суспільство

Брав участь у звільненні Ірпеня та Бучі. Згадаймо розвідника Юрія Назарука
Брав участь у звільненні Ірпеня та Бучі. Згадаймо розвідника Юрія Назарука
У Керченській протоці загинуло понад 30 дельфінів: причина
У Керченській протоці загинуло понад 30 дельфінів: причина
Водохреще 2025: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
Водохреще 2025: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
На тимчасово захоплених територіях росіяни створили реєстр українців, які не отримали паспорт РФ
На тимчасово захоплених територіях росіяни створили реєстр українців, які не отримали паспорт РФ
Військове посвідчення у застосунку Армія+. Деталі від Міноборони
Військове посвідчення у застосунку Армія+. Деталі від Міноборони
Боротьба із корупцією. Зеленський пояснив, чим можна пишатися
Боротьба із корупцією. Зеленський пояснив, чим можна пишатися

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
139K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 січня: ситуація на фронті
56K
Сили оборони ліквідували титулованого 22-річного російського боксера
51K
Ворог уже за кілька кілометрів до Дніпропетровщини: командир 3-ї штурмової звернувся до українців
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 січня 2025
20K
Росіяни прорвали кордон на Сумщині? Влада повідомила про ситуацію в області
19K
Водохреще 2025: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони

Новини

Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
Сьогодні, 06:33
Ворог просунувся на декількох ділянках фронту – DeepState
Сьогодні, 05:15
На Харківщині помер пацієнт психоневрологічного інтернату, який сильно обгорів внаслідок пожежі
Сьогодні, 03:25
Курйозний випадок з охороною. Зеленський розповів про візит до Трампа у 2019 році
Сьогодні, 02:56
Зеленський розповів, як ставиться до Ілона Маска
Сьогодні, 02:15
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua