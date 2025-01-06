Брав участь у звільненні Ірпеня та Бучі. Згадаймо розвідника Юрія Назарука

З 2015 року Назарук виконував завдання у районі проведення АТО/ООС

На особистому рахунку героя кілька спалених одиниць ворожої техніки та десятки знищених окупантів

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Юрія Назарука.

Співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Юрій Назарук загинув 2 серпня 2022 року у бою на Луганщині. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Юрій Назарук народився в селі Сокіл Рожищенської громади на Волині.

З 2015 року виконував завдання у районі проведення АТО/ООС. Зокрема, у червні 2016 року особовий склад розвідгрупи під командуванням Назарука виконував задачі із затримання диверсійно-розвідувальних груп противника поблизу села Водяне. Під час тієї операції трьох російських бойовиків було ліквідовано та ще вісьмох взято у полон зі зразками озброєння та особистими документами.

З 2015 року воїн виконував завдання у районі проведення АТО/ООС фото: Головне управління розвідки Міноборони

Нагороди Юрія Назарука

Звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (2022, посмертно)

Орден Богдана Хмельницького III ст. (20 липня 2016) – за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі

Орден «За мужність» III ст.

Відзнаки Міністерства оборони України – нагрудні знаки «За військову доблесть», «Знак пошани», медаль «Захиснику України»

Почесний нагрудний знак Начальника Генерального штабу «За досягнення у військовій службі» II ст.

Нагрудний знак «Сухопутні Війська України»

Медаль «Операція Об'єднаних Сил. За звитягу та вірність»

Співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Юрій Назарук 2 серпня 2022 року поліг у бою на Луганщині.

«З перших днів повномасштабного вторгнення окупаційних військ на територію України майор Юрій Назарук брав участь у звільненні від російської нечисті Ірпеня та Бучі, виконував бойові завдання в Запорізькій області, на Миколаївщині, Луганщині та Донеччині. Був одним із героїчних захисників Маріуполя. На особистому рахунку героя кілька спалених одиниць ворожої техніки та десятки знищених окупантів. Морально та фізично сильний, він завжди вмів блискавично ухвалювати сміливі рішення, які зберегли сотні життів захисників України. Мав беззаперечний авторитет та повагу серед бойових побратимів», – розповіли побратими.

Попрощалися з майором Назаруком у Києві 6 червня 2022 року.

Юрій Назарук загинув 2 сервня 2022 року у бою на Луганщині фото: Район.Рожище

У Сокільській школі зняли щемне відео спогадів про загиблого Героя Юрія Назарука.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.