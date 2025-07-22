У Луцьку учасника бойових дій з маленьким собакою працівниця автовокзалу не допустила до поїздки

Водій автобуса не мав до пасажира із собакою жодних зауважень

На Волині у Луцьку учасника бойових дій не допустили до поїздки автобусом через маленього собачку (до 10 кг), яку він мав з собою. При чому трварина мала ветеринарний паспорт із усіма щепленнями. Про це передає «Главком» з посиланням на допис чоловіка.

Зазначається, що квиток чоловік придбав заздалегідь, а водій автобуса не мав до пасажира жодних зауважень. Втім, перед відправленням на перевірку квитків підійшла працівниця автостанції, яка заявила, що без намордника перевозити собаку заборонено, навіть якщо вона маленька. Внаслідок цього військового з собакою попросили вийти з автобуса.

«Усе, підем пішки. Дякую. Маленька собака, привита, не кусається», – сказав чоловік на відео.

Ветеран війни пояснив, що не мав жодної інформації про заборону на перевезення таких тварин без намордника, тим паче, що ні на касі, ні у водія не було жодних зауважень. Він також попросив повернути гроші за квиток дружини, оскільки подорож довелося скасувати.

На луцькій автостанції учаснику бойових дій не дохволили їхати в автобусі з невеличким псом.

Чоловік мав при собі ветеринарний паспорт з усіма даними про щеплення.



Відео: alexmruh pic.twitter.com/NfFWejPBpq — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 22, 2025

Нагадаємо, 7 липня Кабмін затвердив нові правила перевезення тварин в автобусах.

Нові правила визначають особливості перевезення тварин різних розмірів та ваги, а також передбачають обов’язкову наявність ветеринарного документа для всіх домашніх тварин. Відтепер перевезення тварин здійснюється за такими правилами:

Дрібні тварини (до 10 кг) – собаки, коти, птахи чи гризуни – повинні перевозитися у спеціальних контейнерах, клітках або сумках з абсорбуючим дном. Тварин також можна тримати на руках, під сидінням або на окремому місці, але за умови придбання квитка на це місце.

Середні та великі собаки (10–45 кг) перевозяться лише в наморднику та на повідку. Пасажир має викупити всі сусідні місця в одному ряду та розмістити тварину на спеціальній підстилці на підлозі. Сидіти на кріслі таким песикам – заборонено.

Собаки вагою понад 45 кг подорожуватимуть за індивідуальними правилами перевізника, у спеціально обладнаному транспорті.

Собаки-поводирі їздитимуть безкоштовно, без викупу місць, у наморднику та на короткому повідку. Завжди перебуваючи поруч із людиною, яку вони супроводжують.

У документі наголошується, що затверджені правила обов’язкові до виконання всіма перевізниками, які здійснюють внутрішні та міжнародні автобусні перевезення пасажирів.