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У Німеччині закрито великий порт через появу смертельно небезпечних павуків

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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У Німеччині закрито великий порт через появу смертельно небезпечних павуків
У портовому місті Бремерхафен на півночі Німеччини сталась неочікувана ситуація
фото: picture alliance/blickwinkel

Отрута «чорної вдови» містить потужний нейротоксин, який впливає на нервову систему та може викликати у людей параліч

Отруйні павуки паралізували автомобільний порт на Північному морі. Інцидент стався на території автомобільного терміналу. Як повідомила представниця логістичної компанії BLG Тіна Аллерхайліген, роботи в зоні знахідки павуків було негайно припинено, а ділянку перекрито для співробітників та відвідувачів. Про це пише «Главком» посиланням на Bild.

У понеділок автомобільний термінал у Бремергафені довелося закрити після того, як там виявили двох павуків. Вони належать до дуже отруйного виду «чорна вдова».

Отрута «чорної вдови» містить потужний нейротоксин, який впливає на нервову систему та може викликати у людей параліч, біль, спазми в животі, блювоту, тремор та пітливість. У деяких видів укуси можуть бути навіть смертельними.

«Ми оперативно залучили спеціалізовану дезінсекційну службу, щоб усунути проблему. На щастя, співробітникам нічого не загрожувало, і нам не довелося закривати весь термінал, тому економічних втрат вдалося уникнути», – зазначила Аллерхайліген.

Рік тому в Бремерхафені під час розвантаження американського вантажного судна Arc Commitment було виявлено павуків-чорних вдов (розміром 1,5–4 сантиметри). Ці павуки вважаються дуже небезпечними через свою отруту.

Нагадаємо, ядерну базу у США захопили ховрахи. На ядерній авіабазі ВПС США у Північній Дакоті масова навала гризунів. Військовий об'єкт Minot, де розміщуються два ключові компоненти ядерної тріади Америки, зіткнулася з нашестям ховрахів Річардсона. 

Раніше на заводі авіабудівної корпорації Airbus на околицях Монреаля (Канада) стався незвичайний інцидент – родина із шести єнотів проникла на територію підприємства, що призвело до тимчасової зупинки виробництва літаків.

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Теги: Німеччина порт

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