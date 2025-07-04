У Німеччині закрито великий порт через появу смертельно небезпечних павуків

Отрута «чорної вдови» містить потужний нейротоксин, який впливає на нервову систему та може викликати у людей параліч

Отруйні павуки паралізували автомобільний порт на Північному морі. Інцидент стався на території автомобільного терміналу. Як повідомила представниця логістичної компанії BLG Тіна Аллерхайліген, роботи в зоні знахідки павуків було негайно припинено, а ділянку перекрито для співробітників та відвідувачів. Про це пише «Главком» посиланням на Bild.

У понеділок автомобільний термінал у Бремергафені довелося закрити після того, як там виявили двох павуків. Вони належать до дуже отруйного виду «чорна вдова».

Отрута «чорної вдови» містить потужний нейротоксин, який впливає на нервову систему та може викликати у людей параліч, біль, спазми в животі, блювоту, тремор та пітливість. У деяких видів укуси можуть бути навіть смертельними.

«Ми оперативно залучили спеціалізовану дезінсекційну службу, щоб усунути проблему. На щастя, співробітникам нічого не загрожувало, і нам не довелося закривати весь термінал, тому економічних втрат вдалося уникнути», – зазначила Аллерхайліген.

Рік тому в Бремерхафені під час розвантаження американського вантажного судна Arc Commitment було виявлено павуків-чорних вдов (розміром 1,5–4 сантиметри). Ці павуки вважаються дуже небезпечними через свою отруту.

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